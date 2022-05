Varaždinski župan: Če bi bili v rastlinjakih ljudje, bi lahko imeli smrtne žrtve

Ne le Slovenijo, tudi sever Hrvaške so v sredo popoldne prizadela močna neurja s točo in povzročila ogromno škodo tako na objektih kot kmetijskih zemljiščih in uničila skoraj polovico hrvaške proizvodnje cvetja. Na srečo v rastlinjakih ni bilo nikogar, sicer bi bile lahko tudi smrtne žrtve, je povedal župan Varaždina.

Neurje je prizadelo območje ob meji s Slovenijo v Krapinsko-zagorski županiji, več občin in mest v Varaždinski županiji in del Međimurske županije, najbolj pa sta bili prizadeti območji Veliki Bukovac v Varaždinski županiji in Hum na Sotli v Krapinsko-zagorski županiji. V občini Veliki Bukovac je padala toča v velikosti teniške žogice, poročajo hrvaški mediji in dodajajo, da v občini vzgojijo 40 odstotkov hrvaškega cvetja, po neurju pa ni ostal nepoškodovan niti en rastlinjak.

Varaždinski župan Anđelko Stričak je za hrvaški N1 povedal, da od sinoči preverjajo situacijo in škodo, ki je nastala. "Že zdaj lahko rečemo, da je škoda v cvetličarstvu 50-odstotna, da je polovica hrvaške cvetličarske proizvodnje uničena. Rastlinjaki so uničeni, na pridelkih je velika škoda," je povedal in dodal: "Na srečo takrat v rastlinjakih ni bilo nikogar. Če bi bil kdo v njih, bi danes govorili o poškodovanih, morda celo mrtvih. V pogovoru s stanovalci, ki so tudi že precej stari, so vsi povedali, da česa takega še niso doživeli. Sam sem preživel domovinsko vojno, videl sem marsikaj, a to, kar sem videl v rastlinjakih, je videti grozno." Po njegovih besedah bo občinska komisija takoj, ko bo dobila prvo oceno škode, razglasila naravno katastrofo za območje Velikega in Malega Bukovca. "Če bo škoda ugotovljena v sosednjih občinah, bomo tudi tam razglasili naravno nesrečo," je še povedal. V Veliki Bukovac je prišla tudi kmetijska ministrica Marija Vučković.

icon-expand Gasilci na delu po neurju FOTO: Facebook mesto Sisak

V Krapinsko-zagorski županiji je bilo najhuje na območju Huma na Sotli. Velika škoda je nastala na strehah, strešnih oknih, poškodovanih je ogromno avtomobilov, medtem ko je škoda na kmetijskih nasadih, ki jih je toča prizadela ob Sotli blizu Slovenije, totalna. Neurje je zvečer prizadelo tudi Sisaško-moslavaško županijo. Na družbenih omrežjih se je pojavil tudi posnetek trombe pri Sisku, ki je nosila vse pred seboj.

