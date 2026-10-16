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10 evrov mesečno za pokojnino: z državnim denarjem bi varčevali že otroci

Berlin, 16. 10. 2026 09.15 pred 1 uro 2 min branja 21

Avtor:
N.L.
Varčevanje pri otrocih

Nemčija se pripravlja na obsežno pokojninsko reformo, s katero želijo že pri otrocih spodbuditi zasebno varčevanje za pokojnine. Država bi vsakemu otroku med njegovim šestim in 18. letom na poseben račun mesečno vplačevala 10 evrov, ki bi se investirali na kapitalskih trgih. Dodaten denar bi na otrokov račun lahko položili tudi drugi, do privarčevanih sredstev pa bi Nemci lahko dostopali šele po upokojitvi. Osnutek zakona mora potrditi še parlament, v veljavo pa bi stopil z začetkom leta 2027.

Kako bi sistem deloval v praksi? Država bi za vsakega otroka in mladostnika, rojenega po letu 2020 in s stalnim prebivališčem v Nemčiji, vplačevala 10 evrov mesečno neposredno na otrokov pokojninski račun.

Starši bi pred tem morali za otroka odpreti certificiran standardni skrbniški račun, ki je izdan na otrokovo ime in deluje podobno kot navaden varčevalni. Nanj bi denar lahko položili tudi starši, stari starši ali kdo drug, a največ 570 evrov na mesec.

Po dopolnjenem 18. letu depozit ostane, oseba pa ga lahko do upokojitve polni sama, ob tem bi veljale letne omejitve vplačil.

Do privarčevanega denarja bi Nemci lahko dostopali po 65. letu.
Do privarčevanega denarja bi Nemci lahko dostopali po 65. letu.
FOTO: Dreamstime

Denar je namenjen izključno pokojnini in bi ga Nemci lahko uporabili šele ob doseženi zakonski pokojninski starosti – po 65. letu. Kapitala ne bi bilo mogoče uporabiti za zavarovanje ali ga prodati.

Kaj če starš računa za otroka ne bo odprl?

V tem primeru bi vlada teh deset evrov mesečno vložila v poseben sklad, ki ga upravlja Nemška zvezna banka. Denar bi nato vlagali v le široko diverzificirane svetovne delnice ali delniške sklade. Naložba bi morala biti namenjena dolgoročnemu kopičenju najvišjih možnih pokojninskih prihrankov. Določen donos ne bi bil zagotovljen, prav tako država ne bi kompenzirala morebitnih izgub.

Koliko denarja bi v teoriji lahko prihranili do upokojitve?

V teoriji bi lahko samo iz državnih vplačil, ki bi do 18. leta znašala okoli 2200 evrov, do 65. leta pri posamezniku nastalo približno 53.000 evrov. A gre za izračun z zelo optimističnim modelom s 7-odstotnim letnim donosom in brez dodatnih vplačil, stroškov, inflacije ali davkov. V času varčevanja bi sicer bili vladni prispevki in donosi oproščeni davka.

Nemci želijo zagnati zgodnje pokojninsko varčevanje.
Nemci želijo zagnati zgodnje pokojninsko varčevanje.
FOTO: Shutterstock

To ni univerzalni otroški dodatek, saj je denar vezan na pokojinski račun, dostop do njega pa je do upokojitve blokiran. Nemci želijo z reformo zagnati zgodnje pokojninsko varčevanje in zagotoviti nekakšen gradnik za trajnostno pokojninsko oskrbo v prihodnosti, poroča tagesschau.

Nemški parlament bo o osnutku zakona odločal danes, nato ga mora odobriti še nemški zvezni svet, ki ga sestavljajo predstavniki vlad 16 zveznih dežel.

Zakon naj bi začel veljati 1. januarja 2027, državna subvencija v višini desetih evrov na mesec za pokojninski varčevalni račun pa bi se uporabljala retroaktivno od 1. januarja 2026.

Predlog bi Nemčijo prihodnje leto stal 198 milijonov evrov, z novimi generacijami bi leta 2030 država mladim Nemcem vplačala za 411 milijonov evrov, kamor so šteti tudi upravni stroški.

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Nemčija pokojninska reforma varčevanje investicije pokojnine

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ROMELS
16. 10. 2026 10.29
Pri nas so preveliki stroški upravljanje ZIPZ-a.
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+1
1 0
majsterinegasrat
16. 10. 2026 10.25
Kot bi dali otroku kremšnito, ki jo pa lahko poje čez 60 let. Kakšna bo pa kremšnita takrat, si pa lahko mislite. Bo pa fino za pumpanje raznih investicijskih balonov z natisnjenim denarjem.
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0 0
Samo navijač
16. 10. 2026 10.23
Sistem se ne boji revnih. Zaposleni so s preživetjem. Ne boji se bogatih. Oni so lastniki premoženja. Boji se človeka s prihranki, ki jih ni mogoče natisniti. Ta človek lahko reče ne. Bodi ta človek. Zlagaj Sathosije in pobegni.
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+1
1 0
kakorkoliže
16. 10. 2026 10.18
Z državnim denarjem bi varčevali že otroci??? Kaj ko bi začeli najprej politiki, ki raznetavajo milijarde za vojne, ki niso naše.
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+3
3 0
mejacrnikal
16. 10. 2026 10.17
zato,ne si dovoliti da ste odvisni od drzave
Odgovori
+0
1 1
Samo navijač
16. 10. 2026 10.16
Včeraj je imel Dunaj pravi zgodovinski trenutek.Slovesno so odkrili kip, posvečen Satoshiju Nakamotu – tajanstvenemu ustvarjalcu Bitcoina.In kaj naredijo mainstream mediji? Niti pisknejo. Absolutna tišina. Medtem ko se v središču Evrope postavlja simbol decentralizacije in “We are all Satoshi”, večina ljudi še vedno spi. Ogromni dogodki se dogajajo kar za našimi hrbti… in večina tega niti ne opazi.
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+0
1 1
Samo navijač
16. 10. 2026 10.08
Prisiljeni smo uporabljati denar, ki je namenjen temu, da nas krade. Fiat je naštudirana prevara.
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+1
2 1
borjac
16. 10. 2026 10.06
Bravo Nemci , red mora biti , tako bodo omogočili da bo Mertz lahko dal Zelenskemu še dodatne 3 milijarde evrov....za vojno.
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+5
6 1
tech
16. 10. 2026 10.02
"do privarčevanih sredstev pa bi Nemci lahko dostopali šele po upokojitvi" in v primeru smrti pred upokojitvijo? Kdo ti lahko zagotovi, da ne bo prišel kak norec na oblast in bo nacionaliziral vse, da bo razdelil vsem enako?
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+5
5 0
suleol
16. 10. 2026 10.02
spet bojo na boljsem tujci z5 in vec
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-1
0 1
Samo navijač
16. 10. 2026 09.58
Fiat na dolgi rok je ekonomski samomor. Varcevanje- kupna moč !! O tem razmišljaj !!
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+0
1 1
ENDI
16. 10. 2026 09.58
Bedno!
Odgovori
0 0
Animal_Pump
16. 10. 2026 09.46
Kdor je pameten...že pri nas to počne..daje na stran..nekam v ČRNI FOND. Te penzije so in bodo bolj uboge. Morte mal na svojo rit gledat...že tko preveč trgajo za nepotrebne stvari.
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+4
6 2
2mt8
16. 10. 2026 09.40
V Sloveniji pa plačuješ 40 let da dobijo pokojnino gozdni preganjalci nacistov, ti pa dobiš pokojnino od prihodnjih generacij
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+3
7 4
Hind Rami Iyad Rajab
16. 10. 2026 09.43
plačuješ da janša daje plačo župnikom...rkc je požegnal s škofom rožmanom izvajalcem prisego belih nacistom
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-3
7 10
Animal_Pump
16. 10. 2026 09.58
Duhovniki Katoliške cerkve (in drugi verski uslužbenci) v Sloveniji nimajo klasične plače in niso zaposleni pri državi ali Vatikanu. Njihovo financiranje ter preživetje temeljita na kombinaciji verniških prispevko, lastnega dela(mašni darovi) in delne državne pomoči.
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+2
3 1
nova pot
16. 10. 2026 09.58
Prispevkov se ne plačuje samo krščanskim župnikom ampak tudi muslimanskim in drugim verskim pridigarjem. Vidiš kako pljuvaš v svojo skledo.
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+1
2 1
Hind Rami Iyad Rajab
16. 10. 2026 10.32
čista živalska laž...60 % prispevkov za župnike gre iz proračuna RS. ..uredil bivši komunist lažnivi janša...državna pomoč NI pomoč ampak keš iz istega proračuna RS ...
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0 0
Hind Rami Iyad Rajab
16. 10. 2026 10.35
čudna pot...ne nova ...ostai ki jih naštevaš dobijo vs rkc zanemarljiv znesek iz proračuna RS ...Prave razlike se pokažejo tudi ko pogkedamo erar kjer je kristalno jasno da daleč največ kot NVO črpa rkc Slomškov zavod...svetega Stanislava...itd. med prvih deset najvišjih so večina NVO ravno rkc naveza...itd ..
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0 0
mitja123123
16. 10. 2026 09.36
Haha še kar iščejo načine kako bi spulili ljudem dena. kdo pa jim garantira, da bodo ta denar res dobili po 40 letih, ko bo itak šlo vse v maloro.
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+8
9 1
Artechh
16. 10. 2026 09.28
Kako zasebno varcevanje? K a v nemciji dejansko zase placujes? Ker pri nas ne….
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+0
2 2
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