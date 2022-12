Varčevanje na smučiščih: hladni sedeži, počasnejše žičnice, nič grelnikov

Smučarska branža namerava to zimo varčevati. Hladni sedeži, počasnejše žičnice, brez grelnikov na terasah – to so nekateri od ukrepov, h katerim naj bi se zatekli na tudi med Slovenci priljubljenih avstrijskih in nemških smučiščih. Poleg tega bo letošnja smuka dražja, saj je energetska kriza prinesla višje cene vozovnic in namestitev.

icon-expand Smučišče Ischgl FOTO: Dreamstime "Ne moremo zanemariti dejstva, da smo velik porabnik energije in zato na nas gledajo kritično," pravi Günther Zangerl iz upravnega odbora Silvrettaseilbahn AG v Ischglu. Samo žičnica A1 na četrtem največjem avstrijskem smučišču prepelje do 3440 potnikov na uro, poganja jo osem močnih motorjev. V družbi se radi pohvalijo, da je naprava tehnološki čudež, a temu primerna je tudi visoka poraba energije, kar pa je glede na trenutno energetsko krizo v Evropi tarča kritik, piše DW. Avstrijska vlada je namreč prebivalce pozvala k zmanjšanju porabe energije za enajst odstotkov. "Od nas se pričakuje, da bomo tudi prispevali," pravi Zangerl. To zimo bodo torej varčevali tudi v Ischglu. Žičnica bo počasnejša, razsvetljava in grelci sedežev bodo ostali ugasnjeni. V termah, ki prav tako pripadajo podjetju, tokrat ne bodo ogrevali zunanjega bazena. Segrevanje vode na plus 30 stopinj pri temperaturi zraka minus 20 stopinj preprosto porabi preveč energije. "Skupaj je mogoč desetodstotni prihranek, ne da bi se gost odrekel udobju," meni Zangerl. Veliko električne energije smučišča porabijo predvsem zaradi umetnega zasneževanja, v Ischglu to predstavlja 40 odstotkov vseh potreb po energiji. A tu večji energetski prihranki ne bodo mogoči, urejene proge so pač pogoj za smučarsko sezono. Branža tudi želi, da javnost razume kontekst številk. Potreba po električni energiji za vseh 3000 žičnic v Avstriji predstavlja le 1,2 odstotka celotne porabe v državi. Hkrati panoga zagotavlja 125.900 delovnih mest, prihodki od prodaje pa znašajo 11,2 milijarde evrov na leto. Da je kontekst pomemben, ko se poziva k varčevanju, pravijo tudi v nemškem Oberstdorfu. "Delež gorske železnice v skupni porabi električne energije je izredno nizek, dodana vrednost na podeželju pa izjemno visoka," pravi Henrik Volpert, direktor tamkajšnje gorske železnice. Opozarja, da je razprava o porabi energije čustveno zelo nabita. In da je energija, ki jo potrebujejo podjetja, zelo dobro vložena. Toda tudi v Oberstdorfu bodo žičnice vozile počasneje, če bo to dopuščalo število potnikov, grelci sedežev pa bodo ostali hladni. Še korak dlje gredo v Garmisch-Partenkirchnu, kjer želijo to zimo prihraniti celo pri zasneževanju. Umetno zasneževanje bo tako potekalo le tam, kjer bo to nujno potrebno. To zimo pa tudi ne bo več grelnikov na terasah gostinskih lokalov.