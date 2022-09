Varčevanje z elektriko: Eifflov stolp luči ugasnil uro prej

Gre za le eno od mestnih znamenitosti in občinskih zgradb, ki se bodo odslej z nočno temo zlile zgodaj zvečer. Francoska prestolnica se namreč, tako kot preostala Francija pa tudi Evropa, sooča s tveganjem pomanjkanja in izpadov električne energije, poroča AP . Med drugim naj bi v Franciji tako znižali tudi temperature vode v bazenih, in sicer iz 26 na 25 stopinj Celzija. Ogrevanje javnih objektov pa naj bi po napovedih znižali na 18 Celzija.

Rusija je dobavo zemeljskega plina zmanjšala več Evropskim državam, ki so zoper njo zaradi vojne z Ukrajino uvedle sankcije, posledično pa so cene plina in elektrike močno zrasle.

To je spodbudilo tudi inflacijo in v času, ko se bliža kurilna sezona, povečalo strahove glede pomanjkanja energentov. Države so tako prisiljene sprejeti varčevalne ukrepe ter olajšave za potrošnike in podjetja.