Varčevanje z energijo: vlada Fince poziva, naj v savnah preživijo manj časa

Kampanja se bo začela 10. oktobra, za finsko vlado pa jo je pripravila državna družba Motiva, ki spodbuja trajnostni razvoj. Poleg varčevanja pri ogrevanju, prhanju in savnanju Fince spodbuja tudi k počasnejši vožnji in manjši uporabi elektronskih naprav za razvedrilo.

"To so samo nekatere od možnosti. Upamo, da bodo ljudje prostovoljno sledili priporočilom in razumeli, da vstopamo v zahtevno zimo. Morda jim ni treba prižgati savne vsak dan. Morda samo enkrat na teden," je dejala tiskovna predstavnica Motive Kati Laakso.