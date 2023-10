Borrell: Velika večina članic EU za nadaljevanje pomoči Palestincem

Velika večina zunanjih ministrov EU se je na neformalnem zasedanju zavzela za nadaljevanje pomoči palestinskim oblastem, je po pogovorih povedal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Po mnenju večine držav je treba pomoč še povečati, pri čemer pa je treba razlikovati med palestinskimi oblastmi in Hamasom. Odločitev prihaja po tem ko je evropski komisar za sosedstvo Oliver Varhelyi na družbenem omrežju zapisal, da EU ustavlja razvojno pomoč Palestincem.

"Velika večina članic z izjemo morda dveh ali treh je jasno povedalo, da je treba sodelovanje s palestinskimi oblastmi in izplačevanje finančne pomoči nadaljevati," je po hibridnem zasedanju zunanjih ministrov, ki je deloma potekalo v Omanu, deloma pa prek videokonference, povedal Josep Borrell. Evropska komisija sicer predlaga ponoven pregled razvojne pomoči za Palestince, s čimer se strinjajo tudi nekatere članice. Vendar pa ta pregled ne sme biti izgovor za zamude pri izvajanju sodelovanja, je še dejal. Poudaril je, da so tudi v Gazi humanitarne razmere zelo slabe, tako da bodo Palestinci potrebovali še več pomoči, ne pa manj. "Mislim, da tako meni 95 odstotkov držav članic," je povedal visoki zunanjepolitični predstavnik unije. Pri tem je treba po njegovih besedah ločevati med Hamasom, ki je teroristična organizacija, in palestinskimi oblastmi. "S Hamasom ne sodelujemo, podpiramo in sodelujemo pa s palestinskimi oblastmi. Niso vsi Palestinci teroristi. Kolektivno kaznovanje vseh Palestincev bi bilo nepravično in neproduktivno," je povedal. Ministri so se za nadaljevanje oziroma celo povečanje pomoči Palestincem zavzeli, potem ko je v ponedeljek evropski komisar za sosedstvo Oliver Varhelyi prek družbenega omrežja X sporočil, da EU ustavlja razvojno pomoč za Palestince. Kasneje so na komisiji poudarili, da bodo pomoč zgolj pregledali, a je ne bodo zaustavili. Varhelyi se pred objavo ni posvetoval z drugimi člani Evropske komisije, so še pojasnili v Bruslju.

Vlada je na dopisni seji sprejela sklep, da bo namenila humanitarni prispevek Agenciji Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem na Bližnjem vzhodu (UNWRA - United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)) v letu 2023 v višini 150.000 evrov.

Na vprašanje, ali bo predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kakor koli ukrepala proti Varhelyiju, je odgovoril, da se predsednica trenutno osredotoča na dogajanje na terenu, ne pa na notranje razprave v komisiji. V Bruslju so danes znova zagotovili, da pregled finančne pomoči ne vključuje humanitarne pomoči Palestincem, ki za letošnje leto znaša 27,9 milijona evrov.

icon-expand Oliver Varhelyi FOTO: AP

Fajonovo veseli, da EU ne ustavlja pomoči Palestincem Ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon veseli, da Evropska komisija ne ustavlja pomoči Palestincem. Pred neformalnim zasedanjem zunanjih ministrov EU se je zavzela za rešitev dveh držav. Po koncu zasedanja je sporočila, da Slovenija "najostreje obsoja vse oblike terorizma vključno s terorističnim napadom Hamasa na Izrael, ki je povzročil izgubo številnih civilistov in nedolžnih življenj". Slovenijo skrbi zlasti humanitarna situacija in zaščita civilnega prebivalstva na obeh straneh, ustaviti je treba ubijanje ljudi in se zavzeti za izpustitev talcev. "Civilisti žal vedno plačajo najvišjo ceno v konfliktih, pot do miru mora biti vedno največja prioriteta," je poudarila ministrica Fajon in dodala da "Palestinci niso Hamas in zato ne smejo trpeti zaradi dejanj Hamasa."



V svojem nagovoru je pozvala k upoštevanju mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava človekovih pravic. "Vrniti moramo upanje ljudem na Bližnjem vzhodu," je poudarila.



Ministrica Fajon je sicer o razmerah v regiji že opravila pogovore z zunanjimi ministri Izraela, Palestine, Egipta in Jordanije.

icon-expand Življenje v Gazi FOTO: AP