Tujina

Varhelyi trdi, da ni vedel za domnevne poskuse madžarskega vohunjenja v Bruslju

Bruselj, 13. 10. 2025 17.46 | Posodobljeno pred 1 uro

K.H.
17

Madžarski evropski komisar Varhelyi se je moral "zagovarjati" pri svoji šefici Ursuli von der Leyen glede razkritij, da naj bi Orbanova vlada poskušala rekrutirati svoje državljane, ki delajo v institucijah EU v Bruslju, da bi vohunili za Budimpešto. Varhelyi je zatrdil, da "ni vedel" za domnevne poskuse madžarskega vohunjena v Bruslju.

Oliver Varhelyi
Oliver Varhelyi FOTO: AP

Le nekaj dni po tem, ko je madžarski preiskovalni spletni portal Direkt36 razkril domnevna prizadevanja vlade Viktorja Orbana glede vohunjenja v Bruslju, se je madžarski evropski komisar Oliver Varhelyi v nedeljo srečal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Varhelyi je šefici Evropske komisije povedal, da sam "ni vedel" o domnevnih prizadevanjih madžarskega vohunjenja v Bruslju, je po srečanju povedal tiskovni predstavnik Evropske komisije, poroča Politico.

Evropska komisija je v četrtek, po razkritju domnevne vohunske afere, sporočila, da bo oblikovala delovno skupino za preiskavo teh navedb. 

Kot smo poročali, naj bi madžarski obveščevalec, ki se je izdajal za diplomata, skušal rekrutirati madžarske državljane, ki delajo za institucije EU, da bi agentom posredovali občutljive interne dokumente. Prav tako naj bi od njih zahtevali, da "prepišejo" ali "odstranijo" določene dele osnutkov, da bi "zagotovili, da besedila odražajo svetovni nazor Orbanove vlade".

Oliver Varhelyi in Ursula von der Leyen
Oliver Varhelyi in Ursula von der Leyen FOTO: AP

Med letoma 2015 in 2019 je madžarsko stalno predstavništvo v Bruslju vodil Varhelyi, ki je pozneje postal član Evropske komisije in je trenutno kot evropski komisar pristojen za zdravstvo in dobrobit živali. Madžarski preiskovalni spletni portal Direkt36, ki se sklicuje na neimenovane madžarske uradnike pri EU in druge vire, seznanjene z operacijo, je poročal, da je madžarska zunanja obveščevalna služba med letoma 2012 in 2018 upravljala bruseljsko vohunsko mrežo.

Preberi še So Madžari vohunili po Bruslju? Nanje naj bi pritiskali iz Budimpešte

Predsednica evropske poslanske skupine Renew Europe, Valerie Hayer, je v komentarjih za Brussels Playbook dejala, da ima von der Leynova "tako odgovornost kot moč ukrepati" glede poročil o komisarju Varhelyiju. "Že od samega začetka je Renew Europe svarila pred nominacijo Varhelyija in njegovimi tesnimi vezmi z vlado Viktorja Orbana," je dejala Hayerjeva. "Njegova zgodovina je dosledno kazala zvestobo pro-Orbanovim, ne pa evropskim interesom," je njeno izjavo povzel Politico. Kot je dodala, so razkritja le še poglobila skrbi. "Te obtožbe so izjemno resne in jih je treba v celoti preiskati," je poudarila.

Predsednik sindikata Renouveau & Démocratie za zaposlene pri Komisiji, Cristiano Sebastiani, pa je dejal, da je vodstvo institucije odgovorno za "pravilno in hitro" preiskavo obtožb, da se vsakršen sum čim prej ovrže in s tem zmanjša tveganje za škodo na ugledu institucije. "Takšnih sumov ne sme biti," je poudaril Sebastiani.

Varhelyi se uradno na očitke v medijih še ni odzval.

varhelyi madžarska orban evropska komisija vohunjenje
Temna plat zlatih rekordov: izsekani gozdovi, zastrupljene reke in krvavi spopadi

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
koral45
13. 10. 2025 19.01
Problem Evrope in tudi Slovenije so izdajalci oziroma peta kolona in varnostne službe imajo precej dela.
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
13. 10. 2025 18.59
+1
Do vseh dokumentov lahko pride Madžarska kot javno informacijo, in to je ena zgodba za lase privlečena in bučke, ki jih objavljate prozahodni mediji!
ODGOVORI
1 0
Nidani
13. 10. 2025 18.55
+3
Desničarji vedno delujejo podtalno, zahrbtno in s figo v žepu! To lahko vidimo v Sloveniji, ni treba nikamor hoditi...
ODGOVORI
4 1
Sixten Malmerfelt
13. 10. 2025 18.51
+2
LaynarcaLilit naj raje razodkrije svoje SMSe in elektronska sporočila, ki jih je pošiljala Pfizerju!
ODGOVORI
3 1
FIRBCA
13. 10. 2025 18.38
+2
kako nekdo v svoji druzini vohuni za drugem mi svo eu. Madari so v EU parlamentu al se motim se pravi ima urska aslabo vest ko so jo odkrili drugace ne mores rec da nekdo vohuni saj je vse v EU odkrito javno al se zopet motim al iscejo kod izraelci nove zarote.
ODGOVORI
3 1
komarec
13. 10. 2025 18.36
+4
Kakšna smo mi EU družina če sami sebe vohunimo?
ODGOVORI
4 0
Rudar.
13. 10. 2025 18.34
+1
Domnevno vohunjenje je kaznivo po domnevnem kazenskem zakoniku in je predpisana domnevna smrtna kazen.
ODGOVORI
4 3
4BIDEN
13. 10. 2025 18.25
Pa mađari so v sodelovanju z Izrajelom 3000 komandosev ubili v lebanonu afera:PAGER Kaj vam ni jasno?
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
13. 10. 2025 18.21
+0
Laynarca naj raje razišče vohunjenje Saudsjke A., Katarja, Izraela in Ukrajincev!!!!!A ne more, ker je tista grška Eva podpredsednica parlamenta prejela podkupnino od Katarcev!
ODGOVORI
3 3
Jejzus
13. 10. 2025 18.18
+1
" Varhelyi je zatrdil, da "ni vedel" za domnevne poskuse madžarskega vohunjena v Bruslju. " Le kako bi vedel, če so DOMNEVNI ?
ODGOVORI
3 2
300 let do specialista
13. 10. 2025 18.07
+0
UrsulavonderSatan
ODGOVORI
4 4
Rudar.
13. 10. 2025 18.07
+0
Sramota.Interni dokumenti eu se tičejo samo članic eu.Kar pa Madžarska NI!
ODGOVORI
4 4
galeon
13. 10. 2025 18.03
+5
Hahaha. Vsi vohunijo en za drugim, delajo se pa nevedne. Res ste bolniki, katere je treba zapustit v njihovih blodnjah.
ODGOVORI
7 2
Sixten Malmerfelt
13. 10. 2025 17.57
+2
komedija fon der lajne!
ODGOVORI
6 4
Sixten Malmerfelt
13. 10. 2025 17.57
+1
pa kakšne pravljice in bučke vi tu prodajate interni dokumenti EU, ki se ne tičejo članice EU Madžarske!
ODGOVORI
4 3
odpisani zasedli vlado
13. 10. 2025 17.48
+4
Kateri krivec je še pa kdaj priznal kaznivo dejanje??
ODGOVORI
5 1
