Varhelyi trdi, da ni vedel za domnevne poskuse madžarskega vohunjenja v Bruslju

Le nekaj dni po tem, ko je madžarski preiskovalni spletni portal Direkt36 razkril domnevna prizadevanja vlade Viktorja Orbana glede vohunjenja v Bruslju, se je madžarski evropski komisar Oliver Varhelyi v nedeljo srečal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Varhelyi je šefici Evropske komisije povedal, da sam "ni vedel" o domnevnih prizadevanjih madžarskega vohunjenja v Bruslju, je po srečanju povedal tiskovni predstavnik Evropske komisije, poroča Politico.
Evropska komisija je v četrtek, po razkritju domnevne vohunske afere, sporočila, da bo oblikovala delovno skupino za preiskavo teh navedb.
Kot smo poročali, naj bi madžarski obveščevalec, ki se je izdajal za diplomata, skušal rekrutirati madžarske državljane, ki delajo za institucije EU, da bi agentom posredovali občutljive interne dokumente. Prav tako naj bi od njih zahtevali, da "prepišejo" ali "odstranijo" določene dele osnutkov, da bi "zagotovili, da besedila odražajo svetovni nazor Orbanove vlade".
Med letoma 2015 in 2019 je madžarsko stalno predstavništvo v Bruslju vodil Varhelyi, ki je pozneje postal član Evropske komisije in je trenutno kot evropski komisar pristojen za zdravstvo in dobrobit živali. Madžarski preiskovalni spletni portal Direkt36, ki se sklicuje na neimenovane madžarske uradnike pri EU in druge vire, seznanjene z operacijo, je poročal, da je madžarska zunanja obveščevalna služba med letoma 2012 in 2018 upravljala bruseljsko vohunsko mrežo.
Predsednica evropske poslanske skupine Renew Europe, Valerie Hayer, je v komentarjih za Brussels Playbook dejala, da ima von der Leynova "tako odgovornost kot moč ukrepati" glede poročil o komisarju Varhelyiju. "Že od samega začetka je Renew Europe svarila pred nominacijo Varhelyija in njegovimi tesnimi vezmi z vlado Viktorja Orbana," je dejala Hayerjeva. "Njegova zgodovina je dosledno kazala zvestobo pro-Orbanovim, ne pa evropskim interesom," je njeno izjavo povzel Politico. Kot je dodala, so razkritja le še poglobila skrbi. "Te obtožbe so izjemno resne in jih je treba v celoti preiskati," je poudarila.
Predsednik sindikata Renouveau & Démocratie za zaposlene pri Komisiji, Cristiano Sebastiani, pa je dejal, da je vodstvo institucije odgovorno za "pravilno in hitro" preiskavo obtožb, da se vsakršen sum čim prej ovrže in s tem zmanjša tveganje za škodo na ugledu institucije. "Takšnih sumov ne sme biti," je poudaril Sebastiani.
Varhelyi se uradno na očitke v medijih še ni odzval.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.