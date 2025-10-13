Varhelyi trdi, da ni vedel za domnevne poskuse madžarskega vohunjenja v Bruslju

Le nekaj dni po tem, ko je madžarski preiskovalni spletni portal Direkt36 razkril domnevna prizadevanja vlade Viktorja Orbana glede vohunjenja v Bruslju, se je madžarski evropski komisar Oliver Varhelyi v nedeljo srečal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Varhelyi je šefici Evropske komisije povedal, da sam "ni vedel" o domnevnih prizadevanjih madžarskega vohunjenja v Bruslju, je po srečanju povedal tiskovni predstavnik Evropske komisije, poroča Politico.

Evropska komisija je v četrtek, po razkritju domnevne vohunske afere, sporočila, da bo oblikovala delovno skupino za preiskavo teh navedb.

Kot smo poročali, naj bi madžarski obveščevalec, ki se je izdajal za diplomata, skušal rekrutirati madžarske državljane, ki delajo za institucije EU, da bi agentom posredovali občutljive interne dokumente. Prav tako naj bi od njih zahtevali, da "prepišejo" ali "odstranijo" določene dele osnutkov, da bi "zagotovili, da besedila odražajo svetovni nazor Orbanove vlade".