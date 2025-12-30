Naslovnica
Tujina

Gneča in varnostne grožnje: nekatera mesta po svetu okrnila silvestrovanja

Sydney/Beograd, 30. 12. 2025 12.40 pred 1 uro 3 min branja 28

Avtor:
U.Z. STA
Novoletni izgredi v Nemčiji

V pripravah na vstop v leto 2026 so nekatera mesta po svetu okrnila svoja tradicionalna praznovanja. Razlogi segajo od varnostnih groženj in nevarnosti prevelike gneče do izkazovanja spoštovanja do žrtev nedavnih tragedij. Med njimi je tudi Sydney, ki je bil nedavno prizorišče smrtonosnega napada. Za odpoved praznovanja na prostem, tudi ob pravoslavnem novem letu 14. januarja, se je odločil župan Beograda, ker da mestne oblasti ne morejo zagotoviti varnosti. V Veliki Britaniji bodo praznovanja potekala ob okrepljenih varnostnih ukrepih.

V Sydneyju bodo tudi letos v novo leto tradicionalno vstopili z ogromnim ognjemetom ob znameniti operi in pristaniškem mostu, a se bodo uro pred tem z minuto molka spomnili 15 žrtev napada 14. decembra na plaži Bondi ob praznovanju judovskega praznika hanuka. Pristaniški most bo ob tem zasijal v beli barvi kot simbolu miru in enotnosti. Mestne oblasti so ljudi pozvale, naj takrat z lučkami na telefonu osvetlijo pristanišče kot simbol solidarnosti z judovsko skupnostjo in vsemi prizadetimi. So pa odpovedali ognjemet na priljubljeni plaži Bondi, ki se ga je običajno udeležilo 15.000 ljudi. V mestu bo tudi okrepljena policijska navzočnost.

Ognjemet v Sydneyu
Ognjemet v Sydneyu
FOTO: AP

Na Balkanu pa se je za odpoved praznovanja na prostem, tudi ob pravoslavnem novem letu 14. januarja, odločil župan srbske prestolnice Aleksandar Šapić, ker da mestne oblasti ne morejo zagotoviti varnosti. Pri tem je navajal lanski dogodek, ko naj bi skupina ljudi skušala priti na osrednji mestni trg, a jim je to preprečila policija. Lansko silvestrovo je bilo sicer prvo po smrtonosni nesreči na železniški postaji v Novem Sadu, ko so študenti v spomin na 16 smrtnih žrtev novo leto dočakali v tišini in s protestnim pohodom po mestu. V Beogradu kljub temu v sredo ob vstopu v novo leto ne bo manjkalo praznovanj, tudi na prostem, ki ga bodo med drugim organizirali v stanovanjskem naselju Beograd na vodi.

Novo leto v Beogradu.
Novo leto v Beogradu.
FOTO: AP

Medtem bodo proslave na prostem v prestolnici Hrvaške in BiH potekale tako kot običajno. V Zagrebu bodo z vrsto koncertov novo leto dočakali na osrednjem Trgu bana Josipa Jelačića. Tudi v praznično okrašenem Sarajevu napovedujejo z glasbo bogat program.

V Parizu so iz varnostnih razlogov, ki pa niso povezani z možnostjo napada, odpovedali priljubljen novoletni koncert na Elizejskih poljanah. Oblasti francoske prestolnice so ugodile prošnji policije, da koncert odpovejo zaradi vsakokratne gneče in nemirov, do katerih je prihajalo zaradi množičnega obiska. Kljub temu tudi letos pričakujejo, da bo na tej znameniti pariški aveniji prehod v novo leto dočakalo več sto tisoč ljudi. Kot vsako leto bodo namreč pripravili video projekcijo na Slavoloku zmage, ki ji bo ob polnoči sledil tradicionalni ognjemet.

V Parizu so iz varnostnih razlogov, ki pa niso povezani z možnostjo napada, odpovedali priljubljeni novoletni koncert na Elizejskih poljanah.
V Parizu so iz varnostnih razlogov, ki pa niso povezani z možnostjo napada, odpovedali priljubljeni novoletni koncert na Elizejskih poljanah.
FOTO: AP

V Veliki Britaniji bodo v Londonu in Edinburghu medtem glavna novoletna praznovanja potekala ob okrepljenih varnostnih ukrepih.

Tradicionalno silvestrsko odštevanje v Tokiu na železniški postaji Šibuja, ki je druga najbolj prometna na Japonskem in svetu, so medtem odpovedali zaradi strahu, da bi v množici med prerivanjem lahko prišlo do žrtev, kot tudi zaradi nevarnosti napada.

Silvestrovo v Tokiu
Silvestrovo v Tokiu
FOTO: AP

Koncert in ognjemet pa so v solidarnosti z žrtvami nedavnih naravnih katastrof v Indoneziji odpovedali tudi v Denpasarju na otoku Bali, ognjemet pa v indonezijski prestolnici Džakarta.

silvestrovanje varnost ukrep strah množica

Oče naj bi na Hrvaškem ubil 18-letnega sina s posebnimi potrebami, nato še sebe

Policija: Osumljenca na sydneyjski plaži delovala sama

KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
30. 12. 2025 14.05
a bo tudi pri jenkijih pokalo,upamo da bo kjer za teror po svetu so izključno krivi jenkiji
Odgovori
+1
1 0
Nace Štremljasti
30. 12. 2025 14.03
mi smo pa veseli,ne bo gneče,prerivanja....lepo ane,naj jih še kar vabijo v evropo bo čedalje lepše ter bolje ane
Odgovori
+1
1 0
coca.eskim
30. 12. 2025 14.01
Razdejali so Irak, Avganistan, Sirijo, Libijo, Gazo, napadajo ali podpirajo napade še na druge države. Logično, da prizadeti ne bodo stali križem rok. V Libiji je kaos že 15 let. Pred tem zastojn šolstvo, zdravstvo, poceni stanovanja za mlade družine in še pa še. Vendar ker ni zahod poravnal miljardnih dolgov, je Gadafi hotel prodati pravice do surovin Kitajski. In so raje ga odstranili, kot plačali 142 milijard dolarjev, da bi dobili nove dogovore. In kdo zdaj izvaja teror?
Odgovori
+0
1 1
r h
30. 12. 2025 14.01
Kako lepo ko Evropa živi v strahu zaradi človečnosti do tujcev. Več jih bo v Evropi, večji bo strah po svobodnem gibanju.
Odgovori
+1
1 0
lokson
30. 12. 2025 13.58
Ko bi ljudje vedeli koliko denarja je Evropa doslej vrgla stran, zaradi varnostnih groženj. V ozadju je ogromen aparat, kateri bedi nad vsem. Zakaj??? Zato, da mi tam neki indoktriniranec pridiga, kaj je prav. Banda.
Odgovori
+1
1 0
lokson
30. 12. 2025 13.55
Zna bit, da zaradi staroselcev, kajne.
Odgovori
+1
1 0
EU Dig. Cenzura
30. 12. 2025 13.50
Pa sej to pisem ze skoraj en mesec. mediji sompa cakali do zadnjega. Francija se kopa v gnojnici, in se nekatere druge drzave, protestov je polno, v nemciji in sever pa migranti grozijo ljudem…
Odgovori
+3
3 0
boslo
30. 12. 2025 13.49
Rezultati vrhunskih politik
Odgovori
+2
2 0
Bolfenk2
30. 12. 2025 13.46
Dokler nori globalisti niso spustili nevarnih ilegalnih migrantov v EU, je bilo silvestrovanje na prostem nekaj običajnega in povsem običajnega. Zato volite suvereniste. Tako levičarji kot desničarji so evropskim narodom nevarni globalisti.
Odgovori
+7
7 0
razerznak
30. 12. 2025 13.40
zakaj le se naj vprašajo ? posmojeni ziher
Odgovori
+9
9 0
Kod.
30. 12. 2025 13.36
Tako se zgodi ko postaneš doma tujec
Odgovori
+9
9 0
Artechh
30. 12. 2025 13.29
Kaka novica iz Amerike? Se trump se ni po delal da bi blo vredno pisat? Kaj pa recimo velik kraja (miljarde) Somalijcev v Minnesoti? Ko imajo odprto ogromno vrtcev za na tisoče otrok merkati ampak o vsi prazni? Od zvezdne države ki ima za governerja demokrata pa lepo miljoncki vsak mesec letijo v Somalijo?
Odgovori
+4
5 1
Artechh
30. 12. 2025 13.30
To so ti "miroljubni" tujci ki jih v ZDA demokrati podpirajo.
Odgovori
+8
8 0
Modridirka?22
30. 12. 2025 13.28
So dosegel kar so želeli.
Odgovori
+9
9 0
3320.
30. 12. 2025 13.22
Vsi vemo kdo ogroža varnost, pišejo pa kot da so krivi lokalni prebivalci.
Odgovori
+18
18 0
Animal_Pump
30. 12. 2025 13.22
To je zato, da se bo nov red uvedel. Da se pa nov red uvede....je pa treba prej mal KAOS ustvarit. Ampak..pri kulturnih pa mirnih ljudeh...ne moreš novega reda ustvarit. Je treba ene ...nekulturne..necivilizirane "ljudi" pripeljat, da ustvarijo ta KAOS...in posledično se bo uvedel NOV STROŽJI RED, ki bo pa veljal za vse....SIMPL.
Odgovori
+17
17 0
Emil Gyöfi
30. 12. 2025 13.22
Willkomen tutifruti. 🤗
Odgovori
+15
15 0
JOSEPH HAYDN
30. 12. 2025 13.20
Hvala prišlekom, ki so obogatili našo kulturo
Odgovori
+16
16 0
Vera in Bog
30. 12. 2025 13.17
Zakaj koga se bojijo?
Odgovori
-11
1 12
Artechh
30. 12. 2025 13.19
Baje da so harmonikarji fašisti. Tko da očitno sosed9vega Lojzeta
Odgovori
+8
10 2
McBrain
30. 12. 2025 13.20
Dobro se ve koga se bojijo! Tega, cesar bi se morala bati ze cela evropa. Ampak mediji nam pac raje mecejo pesek v oci
Odgovori
+14
14 0
JOKS klub
30. 12. 2025 13.15
Pa še uvažajte neciviliziran svet...
Odgovori
+21
21 0
Artechh
30. 12. 2025 13.14
Ploskam vam za uvedbo multikulti globalist. Uničili ste varnost celotnega vzhoda. Na tej točki mi je ilegalcev bolj strah kot Putina. Kup propagande povsod.
Odgovori
+11
13 2
Artechh
30. 12. 2025 13.19
Zahoda *
Odgovori
+6
6 0
McBrain
30. 12. 2025 13.25
Evropa ima migrantskega trojanskega konja
Odgovori
+7
7 0
