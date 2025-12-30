Gneča in varnostne grožnje: nekatera mesta po svetu okrnila silvestrovanja

V Sydneyju bodo tudi letos v novo leto tradicionalno vstopili z ogromnim ognjemetom ob znameniti operi in pristaniškem mostu, a se bodo uro pred tem z minuto molka spomnili 15 žrtev napada 14. decembra na plaži Bondi ob praznovanju judovskega praznika hanuka. Pristaniški most bo ob tem zasijal v beli barvi kot simbolu miru in enotnosti. Mestne oblasti so ljudi pozvale, naj takrat z lučkami na telefonu osvetlijo pristanišče kot simbol solidarnosti z judovsko skupnostjo in vsemi prizadetimi. So pa odpovedali ognjemet na priljubljeni plaži Bondi, ki se ga je običajno udeležilo 15.000 ljudi. V mestu bo tudi okrepljena policijska navzočnost.

Ognjemet v Sydneyu FOTO: AP

Na Balkanu pa se je za odpoved praznovanja na prostem, tudi ob pravoslavnem novem letu 14. januarja, odločil župan srbske prestolnice Aleksandar Šapić, ker da mestne oblasti ne morejo zagotoviti varnosti. Pri tem je navajal lanski dogodek, ko naj bi skupina ljudi skušala priti na osrednji mestni trg, a jim je to preprečila policija. Lansko silvestrovo je bilo sicer prvo po smrtonosni nesreči na železniški postaji v Novem Sadu, ko so študenti v spomin na 16 smrtnih žrtev novo leto dočakali v tišini in s protestnim pohodom po mestu. V Beogradu kljub temu v sredo ob vstopu v novo leto ne bo manjkalo praznovanj, tudi na prostem, ki ga bodo med drugim organizirali v stanovanjskem naselju Beograd na vodi.

Novo leto v Beogradu. FOTO: AP

Medtem bodo proslave na prostem v prestolnici Hrvaške in BiH potekale tako kot običajno. V Zagrebu bodo z vrsto koncertov novo leto dočakali na osrednjem Trgu bana Josipa Jelačića. Tudi v praznično okrašenem Sarajevu napovedujejo z glasbo bogat program. V Parizu so iz varnostnih razlogov, ki pa niso povezani z možnostjo napada, odpovedali priljubljen novoletni koncert na Elizejskih poljanah. Oblasti francoske prestolnice so ugodile prošnji policije, da koncert odpovejo zaradi vsakokratne gneče in nemirov, do katerih je prihajalo zaradi množičnega obiska. Kljub temu tudi letos pričakujejo, da bo na tej znameniti pariški aveniji prehod v novo leto dočakalo več sto tisoč ljudi. Kot vsako leto bodo namreč pripravili video projekcijo na Slavoloku zmage, ki ji bo ob polnoči sledil tradicionalni ognjemet.

V Parizu so iz varnostnih razlogov, ki pa niso povezani z možnostjo napada, odpovedali priljubljeni novoletni koncert na Elizejskih poljanah. FOTO: AP

V Veliki Britaniji bodo v Londonu in Edinburghu medtem glavna novoletna praznovanja potekala ob okrepljenih varnostnih ukrepih. Tradicionalno silvestrsko odštevanje v Tokiu na železniški postaji Šibuja, ki je druga najbolj prometna na Japonskem in svetu, so medtem odpovedali zaradi strahu, da bi v množici med prerivanjem lahko prišlo do žrtev, kot tudi zaradi nevarnosti napada.

Silvestrovo v Tokiu FOTO: AP