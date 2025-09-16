Tujina
Varnostne kamere ujele nepridiprave: ukradli poseben spominek
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Nepridipravi so si iz bara na Krku izbrali prav poseben spominek. Tatovi so slabo vreme in prazen lokal izkoristili za krajo umivalnika. In to ne kakršnegakoli, temveč zlatega. Pri akciji so jih ujele varnostne kamere. Kako je kraja izgledala in ali je policija lopove z dragim okusom že našla?
Naslednji članek
Mini hiške, trgovinice in lokalčki za miši
Naslednji članek
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.