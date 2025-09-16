Svetli način
Tujina

Varnostne kamere ujele nepridiprave: ukradli poseben spominek

Krk, 16. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Lea Marušič
Nepridipravi so si iz bara na Krku izbrali prav poseben spominek. Tatovi so slabo vreme in prazen lokal izkoristili za krajo umivalnika. In to ne kakršnegakoli, temveč zlatega. Pri akciji so jih ujele varnostne kamere. Kako je kraja izgledala in ali je policija lopove z dragim okusom že našla?

