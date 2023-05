Varnostni spodrsljaj: k Scholzu pristopil neznani moški in ga objel

Nemški mediji poročajo o incidentu, ki bi lahko resno ogrozil varnost nemškega kanclerja Olafa Scholza. Neznani moški se je s svojim avtomobilom priključil konvoju, ki je Scholza peljal na frankfurtsko letališče. Ko so parkirali, se je brez težav sprehodil mimo varnostnikov, pristopil k njemu, mu stisnil roko in ga prisrčno objel. Šele v tistem trenutku so se ti zavedli resnosti situacije in moškega prijeli.

O incidentu, ki se je zgodil na frankfurtskem letališču, je prvi poročal nemški Bild, potrdili pa so ga tudi v uradu nemškega kanclerja Olafa Scholza. Zgodilo se je v sredo pozno zvečer, ko so kanclerja odpeljali s sedeža Evropske centralne banke na letališče v Frankfurtu, od koder je imel predviden let za Berlin. Neznani voznik v svojem osebnem avtomobilu je – kljub temu, da ta ni bil registriran – najprej zaobšel varnostni protokol tako, da se je pridružil konvoju, ki je spremljal kanclerja. Ko je ta izstopil iz svoje limuzine, pa je pristopil k njemu, mu segel v roko in ga objel, ne da bi varnostniki kakor koli posredovali. Scholz naj bi bil sicer zmeden, a je prijazno sodeloval, njegovi varnostniki pa so se potencialno nevarne situacije zavedli šele čez nekaj trenutkov in moškega prijeli. icon-expand Scholz je imel srečo, da mu moški, ki je prišel v njegovo neposredno bližino, ni hotel storiti nič žalega. FOTO: AP "V dogodku ni bil nihče poškodovan. Zvezna policija je osebo, ki se temu ni upirala, aretirala na frankfurtskem letališču," je povedala tiskovna predstavnica urada zvezne kriminalistične policije. Iz krogov blizu kanclerja po poročanju Bilda prihajajo informacije, da se njemu to sicer ni zdel tako resen incident, pač pa zgolj presenetljivo intimen objem. Šele zdaj, ko se tega spominja, se zaveda resnosti situacije in tega, kaj bi se lahko zgodilo.