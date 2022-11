Varnostni svet v svetu nevarnosti

Organizacija združenih narodov (OZN) je bila ustanovljena 24. oktobra 1946 v San Franciscu in vse do danes služi kot izjemno pomemben globalni forum narodov, ki obravnava številna najbolj pereča globalna vprašanja in probleme. Eden izmed glavnih ciljev ustanovitve OZN je bil zagotavljanje trajnega miru in varnosti po vsem svetu. Glavna odgovornost glede ohranjanja mednarodnega miru in varnosti je bila podeljena enemu izmed organov OZN – Varnostnemu svetu.

Varnostni svet sestavlja pet stalnih držav članic (t.i. velikih pet – Kitajska, Ruska federacija, Velika Britanija, Francija in Združene države Amerike) ter deset nestalnih držav članic (mandat imajo dve leti). Stalnih pet članic ima pravico do nesoglasja (veto), ki omogoča, da se odločitve o vsebinskih vprašanjih ne sprejmejo. V zadnjih letih so veto vlagale skoraj vedno ene in iste države: Ruska federacija, Kitajska in Združene države Amerike – vsaka zaradi zaščite svojih nacionalnih interesov ter upravičevanja svojih dejanj. Takšna dejanja so večkrat pripeljala do funkcionalnega zastoja in nezmožnosti odziva Varnostnega sveta.

Čeprav je torej naloga OZN in Varnostnega sveta zagotavljanje svetovnega miru, je vse bolj očitno, da se v današnjem nevarnem svetu ideji varnosti in trajnega miru brišeta oz. pozabljata. Pravzaprav bi lahko rekli, da živimo v času največje napetosti po drugi svetovni vojni. Reforma Varnostnega sveta je nujna, še posebej v luči aktualnih dogajanj na področju svetovne varnosti. Debate o prestrukturiranju Varnostnega sveta so prisotne že dalj časa. Prav tako se tudi OZN zavzema za reformo in prenovo svojega ključnega organa, vendar se do danes to še ni zgodilo. Zato se poraja vprašanje: na kak način razrešiti blokade v prihodnje, narediti delovanje Varnostnega sveta funkcionalno ter zagotoviti, da bo Varnostni svet učinkovito opravljal svojo nalogo? #1 Odprava pravice do veta Sedemindvajseti člen Ustanovne listine OZN jasno določa, da se lahko resolucije sprejemajo samo z vsaj devetimi glasovi nestalnih držav članic (od 15) – vključno z vsemi soglasnimi glasovi stalnih držav članic (5). Prvi najbolj smiseln predlog bi bil ravno odprava pravice do veta, ki je največji problem glede odločanja znotraj Varnostnega sveta. Sodeč po podatkovni bazi Varnostnega sveta je Ruska federacija (Sovjetska zveza pred letom 1991) veto do danes vložila 121-krat, Združene države Amerike so vložile veto 82-krat, Združeno kraljestvo 29-krat, Kitajska 17-krat in Francija 16-krat. Pri podrobnejši analizi vložitve je hitro razvidno, da države ščitijo svoje interese in strateške cilje (npr. ZDA – Bližnji vzhod in vprašanje Palestine, Rusija – Sirija, Severna Koreja, Bližnji vzhod, Kitajska – Bližnji vzhod, Venezuela, Afrika). Z odpravo pravice do veta stalnih držav članic bi lahko bile resolucije, ki zadevajo prizadeta območja, sprejete hitreje in učinkoviteje. Najpomembnejše pa je to, da bi tako Varnostni svet lahko zopet zagotavljal mednarodni mir in varnost, ki sta sedaj postavljena na stranski tir. Veliko vlogo pri glasovanju imajo ne samo geopolitični in nacionalni interesi, ampak tudi prijateljski odnosi med stalnimi članicami in državami, ki jih resolucije naslavljajo. Z odpravo veta in nadgradnjo sistema bi se lahko izognili takšnim izkoriščanjem in zagotovili primerno ukrepanje Varnostnega sveta.

icon-expand Petar Mrdović FOTO: Homopolitikus