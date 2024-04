Varnostni svet ZN o katastrofalnem humanitarnem položaju v Gazi

Humanitarnih dejavnosti ne moremo soditi po štetju tovornjakov, je v sredo na vnovičnem zasedanju Varnostnega sveta ZN o humanitarnem položaju v Gazi dejala višja koordinatorka za humanitarne zadeve in obnovo Gaze Sigrid Kaag in pozvala k spremembi paradigme, da se res dostavi pomoč v skladu s potrebami. Predsednik ZDA Joe Biden je medtem podprl svobodo izražanja na ameriških univerzah, vse več univerzitetnih študentov po vsej državi namreč protestira proti izraelski vojni v Gazi.

Med drugim je poročala o uničeni zdravstveni infrastrukturi, kjer bolnišnice komajda še delajo zaradi pomanjkanja potrebščin in izpadov elektrike. Opozorila je, da s poletjem prihajajo tudi nalezljive bolezni, otroci pa najbolj trpijo, ker nimajo hrane, zaščite in izobraževanja. Agencijo za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je označila kot ključno za zagotavljanje humanitarne pomoči in nujnih socialnih storitev Palestincem, zato ji morajo omogočiti nadaljevanje dela. Izrael je sprejel nekaj ukrepov za povečanje obsega pomoči, vendar to še ni dovolj, je dejala. Samuel Žbogar je spomnil, da resolucija 2720 iz leta 2023 od vseh strani v spopadih zahteva, da omogočijo nemoteno dostavo humanitarne pomoči v skladu s potrebami. "Ljudje v Gazi umirajo zaradi podhranjenosti in dehidracije. To ni dostava v skladu s potrebami. Ljudje umirajo, ko pobirajo pomoč. Umirajo, ko se jim zanika pomoč zaradi dvojne uporabe potrebščin," je med drugim dejal Žbogar.

Ponovno je pozval k odstranitvi vseh ovir za dostavo pomoči in izrazil zaskrbljenost zaradi grožnje vojaških operacij v Gazi. Izrael je pozval, naj v celoti spoštuje mednarodno pravo. Na koncu je kolegom položil na dušo, da jih bodo podobe trpljenja iz Gaze preganjale vse življenje. Predstavnik ZDA je zatrdil, da njegova vlada nenehno poziva Izrael, naj sprejme vrsto konkretnih ukrepov za soočenje s hudo humanitarno krizo. Izrael jih je nekaj sprejel, vendar po mnenju ZDA ne dovolj. "Izrael mora takoj odpreti dodatne mejne prehode za pomoč na sever Gaze," je dejal namestnik veleposlanice Robert Wood in pozval k odgovornosti za ubite humanitarne delavce. Ruski predstavnik je spomnil, da se je njegova država vzdržala glasovanja o resoluciji 2720, ker ta ni zahtevala prekinitve ognja, ki je nujna za neovirano dostavo pomoči. Moskva je takrat opozarjala, da si bo Izrael dvoumno besedilo resolucije razlagal kot zeleno luč za nadaljevanje vojaških operacij s podporo ZDA, je dejal.

Biden podprl pravico ameriških študentov do protesta Predsednik ZDA Joe Biden podpira svobodo izražanja na ameriških univerzah, je v sredo sporočila Bela hiša, medtem ko vse več univerzitetnih študentov po vsej državi protestira proti izraelski vojni v Gazi. Obenem pa Biden obsoja tudi antisemitizem, je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre. Protesti, ki potekajo na newyorški univerzi Columbia in na številnih drugih univerzah, med katerimi so tudi Yale, MIT, UC Berkeley, Univerza v Michiganu, Harvard in Brown, so v zadnjem času vzbudili veliko pozornost medijev in politikov.

Demonstracije so v sredo izbruhnile na Univerzi v Južni Kaliforniji (USC) in v Teksasu, kjer je prišlo do spopadov med študenti in policijo, pri čemer je bilo skupno pridržanih več deset ljudi. Do aretacij več kot 200 študentov je v preteklih dneh prišlo tudi na drugih univerzah po državi. Študentje izražajo solidarnost s Palestinci in ogorčenje zaradi neukrepanja ZDA ob naraščajočem številu smrtnih žrtev izraelske ofenzive v Gazi, ki je po podatkih tamkajšnjih oblasti preseglo 34.200, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Predsednik verjame, da so svoboda govora, razprava in nediskriminacija na univerzitetnih kampusih pomembni," je povedala Jean-Pierrova. "Verjamemo, da se ljudje lahko izražajo na miren način. Ko pa govorimo o sovražni retoriki, ko govorimo o nasilju, moramo na to opozoriti," je dodala. Zagovorniki Izraela in drugi, ki jih skrbi varnost v kampusih, namreč opozarjajo na domnevne antisemitske incidente. Na proteste opozarjajo predvsem republikanski politiki, ki se postavljajo na stran Izraela.

Predsednik predstavniškega doma zveznega kongresa Mike Johnson je v sredo obiskal univerzo Columbia in naletel na jezne študente, ki mu niso pustili do besede. Vzklikali so slogane v podporo Palestini in Johnsona med drugim označili za bedaka, proti njemu pa so letele še veliko hujše besede. Johnson se je srečal z vodstvom univerze in pri tem zahteval odstop rektorja Minoucheja Shafika, če ne bodo uspeli obvladati – kot je dejal – virusa antisemitizma. Pri tem je celo grozil s posredovanjem nacionalne garde, čeprav sam za kaj takega nima pooblastil, poročajo newyorški mediji.