Varnostni svet ZN o zaščiti invalidov v oboroženih spopadih

Veleposlanik Samuel Žbogar je v svojem govoru izpostavil tri točke pri krepitvi zaščite invalidov – obravnavanje njihovih posebnih potreb, sprejemanje ukrepov, ki vključujejo invalide, in spodbujanje vključevanja v preprečevanje konfliktov in vzpostavljanje miru.

"Vsem invalidom in njihovim predstavniškim organizacijam bi moralo biti omogočeno, da smiselno sodelujejo pri preprečevanju konfliktov in vzpostavljanju miru. Ti procesi morajo biti bolj dovzetni za glasove najranljivejših, da bi pomagali zagotoviti trajnostni mir za vse," je še dejal.

Slovenija že od leta 2004 podpira rehabilitacijo žrtev konfliktov in humanitarnih nesreč. Jeseni je gostila 76 otrok z območij, ki jih je prizadela vojna in potrebujejo fizično in psihosocialno rehabilitacijo: v tem primeru je bilo 50 otrok iz Ukrajine, 16 iz Armenije in 10 iz Gaze, so sporočili s slovenske misije pri ZN.

Na srečanju v okviru t. i. formule arria je sodelovalo 43 držav članic ZN. Posebna poročevalka za pravice invalidov Heba Hagrass, stalna opazovalka Mednarodnega odbora Rdečega križa pri Združenih narodih Laetitia Courtois in predstavnica organizacije Human Rights Watch Emina Ćerimović pa so med drugim pozvale k okrepljenemu varstvu in spodbujanju pravic invalidov.