Varnostni svet obsodil izraelski napad v Dohi, a uporabil najšibkejši ukrep

Čeprav je izjava za tisk najšibkejši ukrep Varnostnega sveta ZN, pa mora biti sprejeta soglasno, kar pomeni, da so se z besedilom, ki obsoja izraelski napad in izraža globoko obžalovanje zaradi izgube življenj civilistov, strinjale tudi ZDA.
Varnostni svet poudarja pomen umiritve razmer in izraža solidarnost s Katarjem ter podporo njegovi suverenosti in ozemeljski celovitosti v skladu z načeli Ustanovne listine ZN, navaja izjava in izraža podporo ključni vlogi Katarja pri posredovanju za mir v regiji skupaj z Egiptom in ZDA.
Izjavi je sledilo izredno zasedanje, na katerem je slovenski veleposlanik Samuel Žbogar vprašal, ali so dejanja, kot so kršitve suverenosti v regiji, zavračanja resolucij Varnostnega sveta in odločitev Meddržavnega sodišča ter stradanje in pobijanje civilistov in napadi na pogajalce res pot do miru in vrnitve talcev.
Izrazil je globoko zaskrbljenost Slovenije zaradi slabšanja razmer na Bližnjem vzhodu, ostro obsodil izraelski napad na suverenost Katarja ter ponovno pozval k spoštovanju Ustanovne listine ZN in pravil vojne. "Nihče ni nad zakonom, ne glede na to, kako mogočnega se počuti," je dejal in pohvalil ključno posredniško vlogo Katarja.
Povedal je, da zaradi ohromljenosti Varnostnega sveta države članice ZN same sprejemajo dvostranske ukrepe, s katerimi želijo Izrael prepričati, naj razmisli o svoji politiki.
Na obletnico terorističnih napadov na ZDA 11. septembra 2001 je ponovil odločno nasprotovanje Slovenije terorizmu ter obsodil napad Hamasa 7. oktobra in zadnji teroristični napad v Jeruzalemu. Opozoril je na trpljenje civilistov v Gazi in pozval k takojšnjemu premirju, izpustitvi talcev ter odpravi ovir za humanitarno pomoč.
"Izraelski napadi na Doho 9. septembra so šokirali svet," je dejala pomočnica generalnega sekretarja ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo in izpostavila, da je odgovornost za napad prevzel Izrael ter ga utemeljil kot odgovor na teroristični napad Hamasa v Jeruzalemu 8. septembra.
Katarski premier Mohamed al Tani je napad označil za kršitev suverenosti članice ZN in dejal, da Izrael vodijo krvoločni skrajneži. "Ste že slišali za državo, ki bi na tak način napadala posrednika? Državo, ki napada pogajalske ekipe, ki jih gosti Katar?" je vprašal al Tani in dejal, da Izrael destabilizira regijo s spodkopavanjem možnosti za mir.
"Napad je bil usmerjen proti pripadnikom Hamasa, ki niso legitimni politiki, diplomati ali predstavniki, ampak glavni krivci za pokol 7. oktobra 2023. Pred nekaj dnevi so teroristi Hamasa začeli streljati na avtobusni postaji, polni otrok in odraslih. Ubitih je bilo šest nedolžnih ljudi," pa je odgovoril veleposlanik Izraela Danny Danon.
"Enostransko bombardiranje v Katarju ne prispeva k uresničevanju ciljev Izraela ali ZDA," je izjavila vršilka dolžnosti ameriške veleposlanice Dorothy Shea, a dodala, da je odstranitev Hamasa vreden cilj. Hamas je pozvala, naj nemudoma izpusti talce, in ponovila zavezo Washingtona za mir, zagotavljanje humanitarne pomoči in konec konflikta.