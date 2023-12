Varnostni svet ZN po tednu dni pogajanj sprejel resolucijo o Gazi

Vendar pa Washington ni bil kategorično proti vsaki resoluciji Varnostnega sveta, zato so se pogajanja nadaljevala. Ta teden so večkrat preložili že napovedana glasovanja o predlogu resolucije.

Združeni arabski emirati so predlog resolucije pripravili že konec prejšnjega tedna, uvodoma pa je zahtevala premirje oziroma prekinitev ognja na območju Gaze. To je bilo nesprejemljivo za Izrael, ki vztraja, da bo vojno končal šele po uničenju skrajnega palestinskega gibanja Hamas, in za ZDA, ki v Varnostnem svetu običajno zagovarjajo interese Izraela.

Večina članic ZN si sicer želi takojšnje prekinitve spopadov v Gazi in ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je danes opozoril na to, ko je tik pred glasovanjem o predlogu resolucije predlagal amandma v tej smeri. Amandma je dobil podporo desetih članic Varnostnega sveta, štiri so se vzdržale, ZDA pa so znova izkoristile pravico do veta. Varnostni svet je nato glasoval o predlogu resolucije, ki je bila ob vzdržanem glasu ZDA in Rusije sprejeta s 13 glasovi podpore.

Resolucija od vseh vpletenih strani zahteva, da dovolijo in omogočijo uporabo vseh poti za dostavo humanitarne pomoči v Gazo, pooblašča ustanovitev položaja posebnega koordinatorja ZN za humanitarno pomoč, ki bo v sodelovanju s sprtimi stranmi nadziral vse dobave pomoči v Gazo. To pomeni, da bo Izrael lahko preveril, ali tovornjaki ZN na območje ne dovažajo orožja.

Vojna v Gazi je izbruhnila 7. oktobra, ko so pripadniki palestinskega gibanja Hamas napadli Izrael in ubili okoli 1140 ljudi in zajel približno 250 talcev. Silovit izraelski odgovor je na palestinski strani v Gazi zahteval že več kot 20.000 življenj, med ubitimi so večinoma ženske in otroci.

Evropska unija pa je izrazila pretresenost ob v četrtek objavljenih podatkih Svetovnega programa za hrano, ki kažejo, da zaradi vojne med Izraelom in Hamasom prebivalcem območja Gaze vse bolj grozi lakota. Koordinator ZN za nujno pomoč Martin Griffiths pa je izpostavil, da Združeni narodi že tedne opozarjajo na naraščanje lakote.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič sta danes v skupni izjavi izpostavila, da v četrtek objavljeni rezultati lestvice prehranske nepreskrbljenosti (IPC) za Gazo kažejo, da tako kritičnih razmer ni bilo še nikjer na svetu. Vsi prebivalci palestinske enklave se namreč soočajo z akutno prehransko negotovostjo, več kot 570.000 ljudem oziroma četrtini prebivalcev območja Gaze pa grozi akutna lakota oziroma stradanje najresnejše kategorije.

Borrell in Lenarčič sta v izjavi opozorila še, da bi to moralo biti opozorilo za ves svet, da takoj ukrepa in prepreči smrtonosno katastrofo. Treba je zagotoviti zaščito civilistov, dovoliti varen dostop humanitarnim in zdravstvenim delavcem po celotnem območju ter zagotoviti dovolj hrane vsem civilistom. Izpostavila sta tudi potrebo po trajnem, hitrem in neomejenem dostopu humanitarne pomoči, da se razmere ne bi dodatno poslabšale, so sporočili iz Bruslja.

Pomoč mora prispeti do vseh, ki jo potrebujejo, tudi prek humanitarnih koridorjev in humanitarnih premorov, sta izpostavila, medtem ko se članice Varnostnega sveta ZN v New Yorku že od ponedeljka pogajajo o besedilu resolucije, s katero naj bi pozvali k prekinitvi spopadov.

"Že več tednov opozarjamo, da bo zaradi takšnega pomanjkanja in uničenja vsak nadaljnji dan prebivalcem Gaze prinesel le še več lakote, bolezni in obupa," pa je v odzivu na podatke Svetovnega programa za hrano na omrežju X zapisal koordinator ZN za nujno pomoč Griffiths.

Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric je medtem sporočil, da so po izraelskem napadu z dronom prekinili dostavo pomoči prek mejnega prehoda Kerem Šalom med Izraelom in Egiptom. Po tednih pritiskov ga je Izrael za dostavo pomoči Gazi odprl v nedeljo.

Izraelska vojska je medtem danes nakazala na razširitev kopenske ofenzive v osrednjem delu Gaze, saj je k evakuaciji pozvala prebivalce tamkajšnjega begunskega taborišča Al Bureij. Po podatkih ZN je v 11 tednih od začetka vojne izraelska vojska odredila evakuacije že s 30 odstotkov celotnega ozemlja Gaze, poroča britanski BBC. Notranje razseljenih je 1,9 od skupno 2,2 milijona tamkajšnjih prebivalcev.