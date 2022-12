Varnostni svet ZN pozval k enakopravnosti žensk v Afganistanu

Varnostni svet Združenih narodov je pozval talibane, naj razveljavijo omejitve in prepovedi ženskam. Pozvali so k ''polni in enakopravni udeležbi žensk in deklet v Afganistanu''. Poziv prihaja po tem, ko so talibani prepovedali ženskam delo v nevladnih organizacijah in obiskovanje univerz.

Ko so talibani prevzeli oblast v Afganistanu so obljubljali, da bodo ženske imele vse pravice, ki jim pripadajo. Očitno je šlo le za prazne besede, saj ženske trenutno ne smejo več obiskovati oziroma se šolati v univerzah, zadnja prepoved pa jim omejuje še delo v nevladnih organizacijah. Varnostni svet je na zasedanju sporočil, da trenutne razmere ''predstavljajo vse večjo degradacijo človeških pravic in temeljnih svoboščin''. Pozvali so k ''polnemu, enakopravnemu in smiselnemu sodelovanju žensk in deklet v Afganistanu''. icon-expand Afganistanke pred kabulsko univerzo. FOTO: AP Pozvali so talibane naj ''ponovno odprejo šole in spremenijo politike in prakse h katerim se nagibajo zdaj''. "Te omejitve so v nasprotju z zavezami, ki so jih talibani dali afganistanskemu ljudstvu, pa tudi s pričakovanji mednarodne skupnosti," je zapisano v izjavi Varnostnega sveta ZN. PREBERI ŠE 'Nova prepoved za ženske bi lahko bila uničujoča za afganistansko ljudstvo' Več mednarodnih organizacij je zaradi prepovedi prekinilo svoje dejavnosti v Afganistanu, vključno s humanitarnimi organizacijami, kjer so strogo obsodili prepoved ženskam, da delajo in dejali, da ''brez našega predanega ženskega osebja, ki je bistvenega pomena za dostop do žensk, ki nujno potrebujejo pomoč, ne moremo delati''. To pa povzroča drug problem, saj je milijone prebivalcev Afganistana odvisno od humanitarne pomoči. Če organizacije prenehajo delati, ostanejo brez hrane, zdravstvene oskrbe in zdravil. "Nobena država se ne more razviti, družbeno in gospodarsko brez polovice svojega prebivalstva," je dejal visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Turk. Opozoril je tudi na posledice, ki jih lahko prinesejo takšni strašni ukrepi. Tudi generalni sekretar ZN Antonio Gutteres se je oglasil glede te pereče teme, in na družbenem omrežju Twitter zahteval preklic ''neupravičenih kršitev človekovih pravic''. Te prepovedi, po njegovem mnenju namreč povzročajo veliko nazadovanje afganistanskega ljudstva.