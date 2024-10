Varnostni svet ZN resno zaskrbljen za varnost pripadnikov Unifila

"Člani Varnostnega sveta so v luči nadaljevanja sovražnosti ob modri črti izrazili resno zaskrbljenost po tem, ko so bili v zadnjih dneh napadeni številni položaji Unifila, nekaj pripadnikov misije pa je bilo ranjenih," je sporočila.

Generalni podsekretar ZN za mirovne operacije Jean-Pierre Lacroix, ki je Varnostni svet ZN za zaprtimi vrati seznanil z dogajanjem, pa je poudaril, da so se odločili, da bo Unifil ostal, kjer je. To so sklenili ne glede na pozive izraelske vojske, naj se misija umakne s položajev, ki so v bližini modre črte, območja na meji med Izraelom in Libanonom, ki ga varujejo modre čelade.