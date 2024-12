Varnostni svet ZN soglasno potrdil resolucijo o otrocih v oboroženih spopadih

Resolucija obsoja vse kršitve mednarodnega prava, ki zadevajo novačenje in izkoriščanje otrok za oborožene spopade, obsoja umore, pohabljanje, posilstva in ugrabitve otrok ter napade na šole in bolnišnice.

Prav tako poziva k okrepljenemu usklajevanju med vsemi vpletenimi stranmi, da se zagotovi kontinuiteta, učinkovitost in trajnost dejavnosti za zaščito otrok. Tu gre tudi za vodje mirovnih operacij ZN in urad posebnega predstavnika generalnega sekretarja za otroke v oboroženih spopadih.