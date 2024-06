Varnostni svet ZN sprejel ameriško resolucijo o premirju v Gazi

Resolucija pozdravlja predlog za trajno premirje v treh fazah in trdi, da ga je Izrael sprejel, zato poziva tudi Hamas, naj ga sprejme. Obe strani poziva, naj nemudoma in brezpogojno uresničita določila tega predloga, in dodaja, da bo premirje trajalo, dokler se bodo pogajanja o prehodu v drugo fazo nadaljevala.

Resolucija zavrača kakršne koli poskuse demografskih ali ozemeljskih sprememb v Gazi, vključno z zmanjšanjem njenega ozemlja. Ponovno poudarja zavezo Varnostnega sveta ZN rešitvi dveh držav - Izraela in Palestine ter v skladu s tem poudarja pomen združitve Gaze z Zahodnim bregom pod enotno palestinsko upravo.