Varnostni svet ZN sprejel resolucijo o takojšnji prekinitvi ognja v Gazi

New York, 25. 03. 2024 15.42 | Posodobljeno pred 1 uro

Varnostni svet ZN je danes sprejel resolucijo z zahtevo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi med muslimanskim svetim mesecem ramazanom, ki bo vodila v trajno premirje. Prejšnji poskusi sprejetja resolucije so naleteli na številne ovire, saj so ZDA, Kitajska in Rusija uporabile svoj veto. Resolucijo, ki jo je predlagalo deset nestalnih članic, med njimi Slovenija, so podprle vse članice VS ZN razen ZDA, ki so se vzdržale. "Danes je pomemben dan, ki pomeni začetek konca trpljenja civilistov v Gazi", je dejal slovenski veleposlanik v Varnostnem svetu Samuel Žbogar, zunanja ministrica Tanja Fajon pa jo je označila za sporočilo upanja.

OGLAS

Zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov FOTO: AP icon-expand

"Zahvaljujem se vsem članom sveta za njihovo prožnost in konstruktiven način, ki nam je omogočil, da smo danes sprejeli to dolgo pričakovano resolucijo. Resolucijo, ki poziva k takojšnjemu premirju na območju Gaze, da bi končali poboje, ki se žal še vedno nadaljujejo po zadnjih petih mesecih," je dejal alžirski predstavnik v Varnostnem svetu ZN Amar Bendžama.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Resolucija zahteva tudi takojšnjo in brezpogojno izpustitev vseh talcev in odpravo vseh ovir za humanitarni dostop do njih. Od obeh strani v spopadu pa zahteva tudi spoštovanje mednarodnega prava pri ravnanju s pridržanimi osebami. Resolucija Alžirije, Ekvadorja, Gvajane, Japonske, Malte, Mozambika, Južne Koreje, Sierre Leone, Slovenije in Švice prav tako poudarja nujno potrebo po povečanju dotoka humanitarne pomoči v Gazo in zaščiti civilnega prebivalstva v palestinski enklavi. V uvodu resolucija poudarja zahtevo za spoštovanje mednarodnega prava in obsoja napade na civiliste ter civilne objekte, pa tudi vsa teroristična dejanja, ter opozarja, da mednarodno humanitarno pravo prepoveduje ugrabitve talcev. Resolucija prav tako izraža globoko zaskrbljenost zaradi katastrofalnega humanitarnega položaja v Gazi in priznava diplomatska prizadevanja Egipta, Katarja in ZDA za prekinitev sovražnosti, izpustitev talcev in povečanje humanitarne pomoči. Zasedanje Varnostnega sveta se je začelo z minuto molka v spomin na žrtve terorističnega napada v Moskvi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pred glasovanjem se je ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija pritožil, da so besedilo predloga resolucije v zadnjih urah spremenili in zahtevo po "stalnem premirju" spremenil v zahtevo po "trajnem premirju". Zato je predlagal, da se vrnejo k uvodnemu besedilu, vendar predlog ni dobil podpore. Nebenzija je potem vseeno glasoval za resolucijo, ki je ZDA tokrat niso onemogočile z vetom. Veleposlanica Linda Thomas Greenfield je po glasovanju dejala, da resolucija priznava diplomatska prizadevanja za končanje krize. Mednarodno skupnost je pozvala, naj pritisne na Hamas, da sprejme dogovor o premirju. "Do premirja je mogoče priti le z izpustitvijo talcev," je dejala. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je pred tem zagrozil, da bo odpovedal načrtovano delegacijo v Washington, če ZDA ne bodo uporabile veta. ZDA so v ponedeljek zjutraj v zadnjem trenutku zahtevale spremembo, ki bi dodala obsodbo Hamasa zaradi napada na Izrael 7. oktobra, vendar so to zahtevo opustile, ko je postalo jasno, da bo sprememba zavrnjena, piše Guardian. Slovenija sprejetje resolucije Varnostnega sveta o Gazi označila za pomembno Žbogar, ki je s kolegi iz devetih preostalih nestalnih članic Varnostnega sveta sodeloval pri pripravi resolucije, je po glasovanju dejal, da je to pomemben dan, ki pomeni začetek konca trpljenja civilistov v Gazi. "Danes je pomemben dan za izvoljene članice Varnostnega sveta. Našli smo glas za poenotenje. Zato smo tu. Pokazali smo vodstvo za mir," je dejal. Dodal je, da bo potrebne še več takšne enotnosti pri Gazi in drugih krizah po svetu. "Slovenija je pripravljena," je poudaril.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zunanja ministrica Tanja Fajon, ki se sicer mudi na obisku v BiH, pa je na omrežju X objavila, da je resolucija zelo potrebno sporočilo upanja. "Ponosna sem, da je bila Slovenija del skupine izvoljenih desetih članic, ki so trdo delale na oblikovanju in sprejetju te prelomne resolucije," je sporočila. Oglasil se je tudi nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor, ki je pozdravil odločitev Varnostnega sveta.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči