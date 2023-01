Varnostnik Andrewa Tata: 'Obtožilne priče so mlade in neumne'

Vodja varnostnega osebja kontroverznega vplivneža Andrewa Tata je v intervjuju podal svoje misli o obtožilnih pričah. Po mnenju varnostnika Bogdana Stancuja so priče "mlade in neumne", sam pa, kot pravi, verjame v Tatovo nedolžnost. Andrew Tate in njegov brat Tristian sta trenutno v 30-dnevnem zaporu v Romuniji, kjer policija preiskuje obtožbe o trgovini z ljudmi in posilstvih. Oba obtožbe zanikata.

Vodja varnostnega osebja Bogdan Stancu je v intervjuju za CNN povedal, da je bilo v zadnjih dveh letih na posestvu Andrewa Tata preko 100 žensk. Povedal je, da so bile te navadno mlajše od 25 let, njihove življenjske stroške pa je plačeval Tate. "Nekatere ženske so napačno razumele to resničnost in so menile, da bodo postale njegova naslednja žena. A ko so spoznale pravo resničnost, takrat se ni bilo več težko spremeniti iz prijateljice v sovražnico in na policijo podati obtožb," je povedal Stancu in s tem impliciral, da so podane obtožbe lažne.

icon-expand Andrew Tate (levo) in njegov brat Tristian (desno) zanikata vse obtožbe. FOTO: AP

Na vprašanje, zakaj dvomi v pričevanja, je varnostnik odgovoril, da so priče "mlade in neumne". Pri tem je dodal, da v "Andrewa nikoli ne dvomi". Stancu je dodal, da je v zadnjih dveh letih, odkar dela za Tata moral ženske iz posestva vplivneža večkrat tudi odstraniti, ker so bile "preveč pijane" ali ker so delale "preveč težav", s čimer je Stancu želel potrditi veljavnost svojih prvotnih trditev o "mladih in neumnih pričah". Varnostni je sicer dodal, da pri odstranjevanju žensk s posestva ni uporabil sile. Kljub vsemu Stancu meni, da je pravilno, da policisti preiskujejo obtožbe in da bosta morala brata Tate, v primeru, da bosta obsojena in obtožena, na koncu tudi plačati za svoje zločine. Tate naj bi Stancu sicer predhodno dejal, da "verjame, da mu nekdo želi škodovati," a te grožnje ni znal locirati. Potrdil pa je tudi, da sta oba brata Tate v Romuniji imela več otrok, ki sta ju šla včasih tudi obiskat.

icon-expand Stancu pravi, da se javna podoba Andrewa Tatea razlikuje od njegove resnične osebnosti. FOTO: Instagram

Andrewa Tata in njegovega brata Tristana so romunske oblasti pridržale konec decembra. Ker je sodišče njuno pritožbo o pridržanju zavrnilo, bosta v hišnem priporu skupaj s še dvema drugima osumljenkama ostala do konca januarja. Če bo tožilstvo za preiskavo potrebovalo več kot mesec, lahko pridržanje po romunski zakonodaji podaljša še za največ 180 dni. 30-dnevni pripor je namenjen obsežni policijski kazenski preiskavi. Andrew in Tristan sta prek odvetnikov sicer krivdo večkrat zanikala.

icon-expand Andrew Tate in Tristian Tate sta na sodišče prišla v policijskem spremstvu. FOTO: AP

Tožilci pa zgodbo predstavljajo drugače. Povedali so, da sta brata Tate žrtve novačila pod pretvezo, da si želita ljubezensko razmerje. Nato naj bi jih odpeljala na obrobje Bukarešte ter jih s fizičnim nasiljem in ustrahovanjem spolno izkoristila, in sicer naj bi jih prisilila v snemanje pornografskih vsebin za več spletnih strani in družbenih omrežij.