Varnostnik britanskega zunanjega ministra na letalu pozabil pištolo

Raab je bil ta teden v Washingtonu na pogovoru z ameriškim kolegom Mikeom Pompeom in vodjo predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi . Na zunanjem ministrstvu incidenta še niso komentirali.

Predstavnik londonske policije je potrdil incident na letalu v petek in dodal, da primer jemljejo resno. " Vpletenega predstavnika smo medtem umaknili iz operativnega dela in uvedli interno preiskavo okoliščin ," je dodal.

Britanski časnik The Sun je poročal, da so na letališču Heathrow v petek zjutraj med čiščenjem letala družbe United Airlines v predalu pred sedežem našli polavtomatsko pištolo z naboji. Policija se je vkrcala na letalo, nato pa ugotovila, da pištola pripada enemu od varnostnikov ministra Dominica Raaba .

Februarja letos se je zgodil podoben incident, potem ko je varnostnik nekdanjega premierja Davida Camerona svojo pištolo pozabil na stranišču na letalu. Pištolo Glock 17 je na stranišču našel eden od potnikov in orožje nato predal stevardesam. Poleg orožja so našli tudi potni list Camerona in varnostnika.