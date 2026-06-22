Varnostnik ukradel več milijonov evrov vredno Picassovo umetnino

Policisti specializirane enote za boj proti drogam so prejšnji ponedeljek med rutinsko hišno preiskavo v kraju Ormesson-sur-Marne jugovzhodno od Pariza odkrili ukradeno Picassovo sliko. Hiša je, kot poroča The Independent, pripadala teti osumljenega preprodajalca drog.
Francoski policijski sindikat Alliance identitete umetnine uradno ni razkril, časnik Le Parisien pa poroča, da gre za enega izmed portretov Marie-Thérèse Walter, Picassove muze in ljubice, ki jih je umetnik naslikal leta 1937. Vrednost slike ocenjujejo na med 12 in 15 milijonov evrov.
Po odkritju so aretirali 37-letnega varnostnika v pariškem podjetju za hrambo dragocenih umetnin. Ta je policiji priznal, da je sliko ukradel iz skladišča, pri čemer naj bi želel "dokazati varnostne pomanjkljivosti v podjetju".
Preiskava je razkrila še širšo kriminalno mrežo. Policisti so med racijami v vzhodnih predmestjih Pariza zasegli 17 kilogramov konoplje, luksuzna oblačila v vrednosti okoli 200.000 evrov ter 7.000 evrov gotovine.
Tožilstvo v Créteilu je potrdilo, da je bila preiskava del širše preiskave trgovine z drogami in da so strokovnjaki potrdili avtentičnost umetnine kot original. Ob glavnem osumljencu so aretirali še tri osebe, proti njim pa že potekajo sodni postopki. Sojenje naj bi se začelo avgusta.
Ukradene slike sicer niso javno prijavili kot pogrešane, saj so jo v zasebnem skladišču hranili za lastnico iz Singapurja, navaja The Independent.
Marie-Thérèse Walter, Picassova dolgoletna spremljevalka in ena njegovih najbolj prepoznavnih muz, je v umetnikovo življenje vstopila pri 17 letih, ko je bil Pablo Picasso star 45 let in še poročen z rusko balerino Olgo Hohlovo. Njuno razmerje je močno zaznamovalo Picassovo ustvarjanje v tridesetih letih prejšnjega stoletja.
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