Varnostnik, ki med strelskim napadom v šoli ni ukrepal, oproščen

Porota na Floridi je v četrtek varnostnika oprostila kaznivega dejanja zanemarjanja otrok in drugih obtožb, ker med strelskim napadom na šoli v Parklandu februarja leta 2018 ni ukrepal. Šlo je za prvo sojenje uslužbencu organov pregona v zgodovini ZDA zaradi opustitve dolžnosti med strelskim napadom na šoli.

Scot Peterson, ki je bil namestnik šerifa okrožja Broward in je na šoli v Parklandu delal kot varnostnik, je ob branju sodbe jokal. "Dobil sem nazaj svoje življenje. Imam nazaj svoje življenje," je dejal Peterson. Vztrajal je, da bi se spopadel s strelcem Nikolasom Cruzom, vendar ni vedel, od kod prihajajo streli. Dejal je tudi, da ljudje ne bi smeli nikoli pozabiti žrtev.

icon-expand Scot Peterson FOTO: AP

"Samo ena oseba je bila kriva in to je bila ta pošast Cruz," je dejal Peterson, ki so ga starši ubitih otrok imenovali za strahopetca iz Browarda. Peterson je bil obtožen, da se ni soočil s strelcem Cruzom, ki je v šestih minutah ubil 17 ljudi, ranil pa štiri. Grozilo mu je skoraj sto let zapora.

Iz varnostnih posnetkov je razvidno, da je 36 sekund po začetku Cruzovega napada Peterson, ki ni nosil neprebojnega jopiča, zapustil svojo pisarno približno 92 metrov od stavbe. Vrat stavbe, kjer je potekal napad, ni odprl, temveč se je skril 23 metrov stran v niši sosednje stavbe, pri čemer je imel še vedno izvlečeno pištolo. Tam je ostal 40 minut, še dolgo potem, ko se je streljanje končalo in so v stavbo vdrli drugi policisti. Porota se na sojenju 24-letnemu Cruzu ni poenotila glede smrtne kazni in mu je izrekla dosmrtno zaporno kazen.

Spomnimo 19-letni Nikolas Cruz je priznal, da je izvedel strelski pohod na srednji šoli v Parklandu in ubil 17 ljudi, je sporočila tamkajšnja policija. Priznal je, da je v šolo prišel z orožjem in začel streljati na učence, nato pa orožje odvrgel in zbežal, tako da se je pomešal med druge učence. Cruz se je pred svojo nekdanjo šolo ob 14.19 pripeljal z Uberjem. Nato je zakorakal v šolo, kjer je 10 minut sejal smrt. Ubil je 17 najstnikov in odraslih, še nekaj ljudi pa ranil.

icon-expand Nikolas Cruz na sodišču FOTO: AP