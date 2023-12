Varnostnik pred McDonaldsom brisal tla na mestu, kjer je sedel brezdomec

Na posnetkih, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih je razvidno, da varnostnik pred McDonaldsom z vodo in krpo čisti tla pred restavracijo, poroča SkyNews. A na mestu, ki ga varnostnik poliva z vodo, sedi brezdomec. Varnostnika to prav nič ne zmoti in nadaljuje z brisanjem tal. Brezdomec je varnostnika pozval, da ga pustita na miru, a to ni pomagalo.

Mimoidoči so dogodek opisali kot nezaslišan. Iz McDonaldsa so že sporočili, da so zaradi posnetka pretreseni in užaloščeni. Varnostnika so že odpustili, so pojasnili.