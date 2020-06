Varnostnik v vrtcu zabodel najmanj 39 ljudi

V vrtcu na jugu KItajske je varnostnik z nožem vstopil v vrtec in napadel več oseb. Po poročanju The Independentje poškodoval najmanj 39 oseb, med žrtvami pa so tako otroci kot odrasli. Lokalna vlada je sporočila, da se je incident zgodil ob 8.30 po lokalnem času. V različnih napadih pa naj bi bilo poškodovanih 37 otrok in dve odrasli osebi.

Več sledi ...