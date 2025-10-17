Varnostnik vohun: Rusom izdajal informacije o tlorisu veleposlaništva

Imena in priimka obsojenega 28-letnega Norvežana na ameriškem veleposlaništvu v Oslu niso javno razkrili, je poročala norveška državna radiotelevizija. Obtožb hude korupcije so ga oprostili.

Moški naj bi sam stopil v stik z Rusijo in Iranom po začetku vojne v Gazi in ameriškem posredovanju v konfliktu.

Odvetnik 28-letnika je po sodbi dejal, da se poraja vprašanje, kaj se po norveški zakonodaji sploh šteje kot vohunjenje. Kot trdi ekipa obsojenega varnostnika, je imel enako raven dostopa do informacij kot hišnik na veleposlaništvu. "Informacije, ki jih je delil, so bile brez vrednosti in niso škodovale ne posameznikom ne varnostnim interesom katere koli države." Odvetniška ekipa razmišlja o pritožbi, prav tako tožilec, saj je država zahtevala več kot šest let zaporne kazni.

Ob aretaciji novembra lani je moški študiral varnostne vede na eni od norveških univerz.

Norveška ima 198 kilometrov dolgo mejo z Rusijo na Arktiki, norveška vlada pa je lani napovedala, da razmišlja o gradnji ograje vzdolž celotne meje.