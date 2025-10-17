Svetli način
Varnostnik vohun: Rusom izdajal informacije o tlorisu veleposlaništva

Oslo, 17. 10. 2025 09.53 | Posodobljeno pred 1 uro

Na Norveškem so na tri leta in sedem mesecev zapora obsodili varnostnika, ki je na ameriškem veleposlaništvu vohunil za Rusijo in Iran. Izdajal je informacije in podrobnosti o diplomatih veleposlaništva, tlorisih zgradbe in varnostnih postopkih na veleposlaništvu.

Ameriško veleposlaništvo v Oslu na Norveškem
Ameriško veleposlaništvo v Oslu na Norveškem FOTO: Profimedia

Imena in priimka obsojenega 28-letnega Norvežana na ameriškem veleposlaništvu v Oslu niso javno razkrili, je poročala norveška državna radiotelevizija. Obtožb hude korupcije so ga oprostili. 

Moški naj bi sam stopil v stik z Rusijo in Iranom po začetku vojne v Gazi in ameriškem posredovanju v konfliktu. 

Odvetnik 28-letnika je po sodbi dejal, da se poraja vprašanje, kaj se po norveški zakonodaji sploh šteje kot vohunjenje. Kot trdi ekipa obsojenega varnostnika, je imel enako raven dostopa do informacij kot hišnik na veleposlaništvu. "Informacije, ki jih je delil, so bile brez vrednosti in niso škodovale ne posameznikom ne varnostnim interesom katere koli države." Odvetniška ekipa razmišlja o pritožbi, prav tako tožilec, saj je država zahtevala več kot šest let zaporne kazni. 

Ob aretaciji novembra lani je moški študiral varnostne vede na eni od norveških univerz. 

Norveška ima 198 kilometrov dolgo mejo z Rusijo na Arktiki, norveška vlada pa je lani napovedala, da razmišlja o gradnji ograje vzdolž celotne meje. 

vohunjenje ameriško veleposlaništvo Norveška Rusija varnostnik
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
marmilan
17. 10. 2025 11.00
-1
spet propaganda proti Rusiji
ODGOVORI
0 1
3320.
17. 10. 2025 10.50
+3
Ja seveda, spet peljejo ovčice na striženje.
ODGOVORI
3 0
Še89sekund
17. 10. 2025 10.46
-2
Kjer je drek tam je ruskovija .
ODGOVORI
2 4
jedupančpil
17. 10. 2025 10.45
+3
a se ne boste nehal
ODGOVORI
3 0
Zmaga Ukrajini
17. 10. 2025 10.35
-4
russofilići bodo zdaj po svoji "logiki" zaključili, da Norvežani sodelujejo z mosskvići. Tako nekako deluje njihov miselni proces - ko so Italijani zaprli Ukrajinca, obtoženega pri sabotaži plinovoda Severni tok, je to zanje znak, da je v sabotažo vpletena Ukrajina.
ODGOVORI
3 7
slayer2
17. 10. 2025 10.47
+3
Ti miselnega procesa sploh nisi zmožna 🤣🤣🤣
ODGOVORI
4 1
Zmaga Ukrajini
17. 10. 2025 11.03
A je speklo slayiću?🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
17. 10. 2025 10.29
+4
jenkije ter eu je že močno strah,so že bele miške na pohodu
ODGOVORI
7 3
galeon
17. 10. 2025 10.24
+6
Tud Norvežanom se že kisajo možgani.
ODGOVORI
7 1
borjac
17. 10. 2025 10.19
+6
Očitno Norvežani SLABO plačujejo varnostnike , pa si je pomagal.
ODGOVORI
8 2
