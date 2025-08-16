Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Varnostniki luksuznega hotela v Savudriji pretepli skupino mladih Slovencev

Savudrija, 16. 08. 2025 19.33 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Marko Gregorc
Komentarji
17

Nov brutalen napad varnostnikov na slovenske turiste na Hrvaškem, tokrat v Savudriji. Prizanesli niso niti dekletu. Zgodilo se je na plaži, s katero upravlja hotel Kempinski. Čeprav so na plaži še vedno vidni krvavi madeži brutalnega napada, v uglednem hotelu incidenta ne komentirajo. Lokalna policija pa se na naše klice ni odzvala.

Plaža v Savudriji tik pod hotelom Kempinski ima prekrasen pogled na Piran. A včeraj se je prav tam zgodil brutalen napad na slovenske turiste, ki so v večernih urah posedali na plaži. 

Sledi krvi še danes pričajo o brutalnem napadu varnostnikov. Sledi pa so še veliko hujše na telesih napadenih. Poviti prsti na nogah, odrgnina na komolcu, prebita ustnica in večcentimetrska rana na čelu.

Napadena Slovenca še danes ne razumeta, kako se je zgodila tako surova eskalacija dogodkov. Kot pripovedujejo, se je skupina Slovencev sprva družila v vikendu nad plažo. Da ne bi motili sosedov, pa so se okrog 22. ure odpravili k morju.

"Po približno uri, uri pa pol, je do nas pristopil varnostnik hotela in nas na ne prav lep način hotel spoditi s plaže. Vprašali smo ga, v čem je problem, da ne motimo nikogar. Tudi na plaži ni bilo nikogar, rekel je, da nej izginemo in naj nas ne vidi več tu," je za 24UR pojasnila ena od žrtev napada. 

Hotel Kempinski v Savudriji
Hotel Kempinski v Savudriji FOTO: Shutterstock

Ker so bili na javni plaži, jih je zanimalo, zakaj jih varnostnik preganja. Ta pa je odšel in se vrnil s kolegom. "Drugi varnostnik je bil zelo vidno in agresivno razjarjen in se je že v štartu začel dreti na nas, naj sp***** v 'Lipu našu deželu'," je dejal naš sogovornik. Tako kot prvemu, so tudi drugemu varnostniku rekli, da ne vidijo, kje je težava in da lahko pokličejo policijo, če je treba. 

Skupinica, ki se v družbi varnostnikov ni več počutila varno, je želela policijo počakati v bližnji hiški 20 metrov od plaže. "Na kar je prišel še tretji varnostnik in zabičal enemu kolegu, da naj ne hodi gor, on se ga je ognil in šel proti stopnicam. Potem smo vsi ostali hoteli iti, mene je potegnil za majico, zato sem potegnil telefon in začel snemat," je opisal. 

Preberi še Še en pretep mladeniča: vpleten varnostnik, ki je Slovenca spravil v bolnišnico?

Sledil je brutalen pretep. Nobenega usmiljenja ni bilo deležno niti mlado dekle, ki jo je eden od varnostnikov zbrcal, ko je padla po tleh. "Potem so jo brcnili in je padla na spodnjo teraso. Potem so zgornji sosedje to slišali in prišli dol. In varnostniki so začeli zapuščati plažo, mi pa smo prišli gor in poklicali rešilce in policijo," je dejal. 

Preberi še Grozljivi posnetki pretepa, pogovarjali smo se z mamo 19-letnika

Govorili smo z direktorjem Hotela Ninoslavom Vidovičem, ki je bil o incidentu obveščen in se od njega distancira. Kot pravi, je incident povzročila varnostna služba, ki je zunanji najeti partner hotela. Na vprašanje, kaj so varnostniki in na čigav ukaz počeli na plaži, in ali jih bodo v hotelu zamenjali, direktor ni želel odgovoriti.

Napadena Slovenca, ki sta danes zdravniško pomoč poiskala še v Sloveniji, nameravata proti varnostnikom in hotelu uporabiti vsa pravna sredstva.

varnostniki hotel savudrija pretep hrvaška
Naslednji članek

V nedeljo virtualno srečanje koalicije voljnih

SORODNI ČLANKI

CT glave pokazal izboljšanje, po 14 dneh 19-letnik zapustil UKC Ljubljana

19-letni Slovenec po pretepu še vedno v UKC, na Hrvaškem ovadenih sedem

Še en pretep mladeniča: vpleten varnostnik, ki je Slovenca spravil v bolnišnico?

Napad v Poreču: V priporu trije, hrvaška policija preiskuje še četverico

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089