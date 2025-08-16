Varnostniki luksuznega hotela v Savudriji pretepli skupino mladih Slovencev

Plaža v Savudriji tik pod hotelom Kempinski ima prekrasen pogled na Piran. A včeraj se je prav tam zgodil brutalen napad na slovenske turiste, ki so v večernih urah posedali na plaži.
Sledi krvi še danes pričajo o brutalnem napadu varnostnikov. Sledi pa so še veliko hujše na telesih napadenih. Poviti prsti na nogah, odrgnina na komolcu, prebita ustnica in večcentimetrska rana na čelu.
Napadena Slovenca še danes ne razumeta, kako se je zgodila tako surova eskalacija dogodkov. Kot pripovedujejo, se je skupina Slovencev sprva družila v vikendu nad plažo. Da ne bi motili sosedov, pa so se okrog 22. ure odpravili k morju.
"Po približno uri, uri pa pol, je do nas pristopil varnostnik hotela in nas na ne prav lep način hotel spoditi s plaže. Vprašali smo ga, v čem je problem, da ne motimo nikogar. Tudi na plaži ni bilo nikogar, rekel je, da nej izginemo in naj nas ne vidi več tu," je za 24UR pojasnila ena od žrtev napada.
Ker so bili na javni plaži, jih je zanimalo, zakaj jih varnostnik preganja. Ta pa je odšel in se vrnil s kolegom. "Drugi varnostnik je bil zelo vidno in agresivno razjarjen in se je že v štartu začel dreti na nas, naj sp***** v 'Lipu našu deželu'," je dejal naš sogovornik. Tako kot prvemu, so tudi drugemu varnostniku rekli, da ne vidijo, kje je težava in da lahko pokličejo policijo, če je treba.
Skupinica, ki se v družbi varnostnikov ni več počutila varno, je želela policijo počakati v bližnji hiški 20 metrov od plaže. "Na kar je prišel še tretji varnostnik in zabičal enemu kolegu, da naj ne hodi gor, on se ga je ognil in šel proti stopnicam. Potem smo vsi ostali hoteli iti, mene je potegnil za majico, zato sem potegnil telefon in začel snemat," je opisal.
Sledil je brutalen pretep. Nobenega usmiljenja ni bilo deležno niti mlado dekle, ki jo je eden od varnostnikov zbrcal, ko je padla po tleh. "Potem so jo brcnili in je padla na spodnjo teraso. Potem so zgornji sosedje to slišali in prišli dol. In varnostniki so začeli zapuščati plažo, mi pa smo prišli gor in poklicali rešilce in policijo," je dejal.
Govorili smo z direktorjem Hotela Ninoslavom Vidovičem, ki je bil o incidentu obveščen in se od njega distancira. Kot pravi, je incident povzročila varnostna služba, ki je zunanji najeti partner hotela. Na vprašanje, kaj so varnostniki in na čigav ukaz počeli na plaži, in ali jih bodo v hotelu zamenjali, direktor ni želel odgovoriti.
Napadena Slovenca, ki sta danes zdravniško pomoč poiskala še v Sloveniji, nameravata proti varnostnikom in hotelu uporabiti vsa pravna sredstva.