Varnostniki luksuznega hotela v Savudriji pretepli skupino mladih Slovencev

Plaža v Savudriji tik pod hotelom Kempinski ima prekrasen pogled na Piran. A včeraj se je prav tam zgodil brutalen napad na slovenske turiste, ki so v večernih urah posedali na plaži.

Sledi krvi še danes pričajo o brutalnem napadu varnostnikov. Sledi pa so še veliko hujše na telesih napadenih. Poviti prsti na nogah, odrgnina na komolcu, prebita ustnica in večcentimetrska rana na čelu.

Napadena Slovenca še danes ne razumeta, kako se je zgodila tako surova eskalacija dogodkov. Kot pripovedujejo, se je skupina Slovencev sprva družila v vikendu nad plažo. Da ne bi motili sosedov, pa so se okrog 22. ure odpravili k morju.

"Po približno uri, uri pa pol, je do nas pristopil varnostnik hotela in nas na ne prav lep način hotel spoditi s plaže. Vprašali smo ga, v čem je problem, da ne motimo nikogar. Tudi na plaži ni bilo nikogar, rekel je, da nej izginemo in naj nas ne vidi več tu," je za 24UR pojasnila ena od žrtev napada.