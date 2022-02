Incident med odprtjem iger: varnostniki sredi prenosa odvlekli novinarja

Kitajski varnostniki so med prenosom odprtja iger obkolili delovno mesto novinarja in ga na silo odvlekli. Prenos na Nizozemskem je bil seveda prekinjen. Kasneje pa so den Daasu dovolili, da se vrne na svoje delovno mesto in dokonča prenos.

Koliko svobode imajo novinarji pri poročanju s Kitajske?

V novinarskih krogih pa so se zaradi dogodka vnovič pojavili pomisleki, koliko svobode ima sedma sila pri svobodnem poročanju s Kitajske, saj primer kaže, da ni popuščanja pri postavljenih pravilih.

"Mislim, da gre za nesrečne okoliščine in da je nekdo pretiraval. S pomočjo drugih sodelavcev se je zadeva umirila in den Daas je lahko opravil svoje delo pred kamero," pa je pokomentiral tiskovni predstavnik Mednarodnega olimpijskega komiteja Mark Adams, ki dodaja, da Mok zaradi dogodka ne vidi nevarnosti za delo novinarjev v olimpijskem mehurčku med igrami.

Novinar, ki poroča za televizijo s Kitajske in vzhodne Azije, se je v petek pripravil na delo v bližini stadiona Ptičje gnezdo. Posnetki nato jasno kažejo, da so uniformiranci zrinili den Daasa z njegovega mesta in mu z roko prekrili kamero.

To je na Nizozemskem seveda sprožilo zaskrbljenost in ogorčenje. Kasneje pa se je den Daas javil nazaj v program. Glavni urednik Nosa Marcel Gelauff pa je v pogovoru za časnik Algemeen Dagblad ocenil, da slike na boleč način kažejo, kako je s svobodo medijev na Kitajskem.

Organizacija Novinarji brez meja je svobodo tiska na Kitajskem med 180 ocenjenimi državami postavila na 177. mesto.