Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Varoval ugledne stranke, doma naj bi zlorabljal partnerko

Lyon, 11. 06. 2026 09.33 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Skrivno srečanje

V Lyonu se začenja sojenje varnostniku, ki je obtožen, da je svojo dolgoletno partnerko omamil, posilil in zlorabe tudi posnel. Preiskovalci so med drugim odkrili njegove spletne stike z razvpitim spolnim prestopnikom Dominiquejem Pelicotom, obsojenim zaradi sistematičnega omamljanja in posilstev lastne žene.

Sojenje se nanaša na obtožbe, da je obtoženi, mednarodni varnostnik, ki je delal za ugledne stranke na filmskih festivalih ter na potovanjih po ZDA in zalivskih državah, svojo partnerko več let omamljal, jo posiljeval in zlorabe dokumentiral na videu. Preiskava se je, kot poroča The Guardian, začela, ko so leta 2020 v okviru preiskav zoper Pelicota odkrili njuno komunikacijo v spletni klepetalnici z imenom "Against her knowledge" ("Proti njeni vednosti").

Dominique Pelicot, eden najhujših spolnih prestopnikov v sodobni francoski zgodovini, prestaja 20-letno zaporno kazen, ker je skoraj desetletje omamljal svojo takratno ženo in v njun dom vabil desetine moških, da so jo posiljevali. Leta 2024 so ga skupaj s 50 drugimi obsodili v največjem procesu zaradi posilstva v zgodovini Francije. Njegova žena Gisèle Pelicot je mednarodno podporo požela s tem, ko je zahtevala javno sojenje, da bi opozorila na uporabo drog pri spolnem nasilju, in poudarila: "Sramota ni naša, temveč njihova."

Sojenje v primeru Pelicot
Sojenje v primeru Pelicot
FOTO: AP

Po navedbah preiskovalnih sodnikov v povzetku, ki ga je videla tiskovna agencija Agence France-Presse, naj bi obtoženi poskušal izkoristiti Pelicotove "izkušnje" pri omamljanju in posilstvih. Globoka sedacija žrtve po mnenju sodnikov "izključuje vsakršno obliko soglasja". Njegova partnerka je preiskovalcem povedala, da je tri leta trpela zaradi nepojasnjene izčrpanosti, srčnih težav, vrtoglavice in večkratnih izpadov zavesti.

Obtoženega so aretirali leta 2023. Njegov odvetnik navaja, da obtožbe zanika ter da stik s Pelicotom še ne pomeni, da bi bil njegov "učenec". Sodišče bo presojalo, kako tesni so bili stiki in ali je obtoženi iskal nasvete za omamljanje in zlorabo, navaja The Guardian. Ločeno od tega je priznal obtožbe za posedovanje in razširjanje posnetkov spolne zlorabe otrok. Sojenje naj bi trajalo do petka.

Lyon sojenje Dominique Pelicot spolne zlorabe varnostnik

Preiskava proti Ryanairu zaradi zaračunavanja sedežev za družine

Kalvarija edinega preživelega leto dni po nesreči

24ur.com Grozljive zlorabe Gisèle Pelicot: pred sodnika še šest njenih posiljevalcev
24ur.com Omamil ženo, sledila posilstva. Pri Francozu našli tudi fotomontaže gole hčere
24ur.com Ženske je uspaval, nato posilil: v Franciji sodijo hipnoterapevtu
24ur.com Francoski senator naj bi poslanki podtaknil drogo in jo skušal posiliti
24ur.com Neverjetna izpoved nekdanjega rokometaša, ki je bil obsojen pedofilije
24ur.com Serijski pedofil prestal zaporno kazen, zdaj znova napadel
24ur.com V sodni dvorani predvajali grozljive posnetke omamljene in posiljene Gisèle
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Delil fotografijo s sinom in poslal močno sporočilo
Kdaj imeti drugega otroka? Idealna starostna razlika med sorojenci
Kdaj imeti drugega otroka? Idealna starostna razlika med sorojenci
Opozorilo zdravnikov: V enem mesecu pet malčkov pojedlo del cigarete
Opozorilo zdravnikov: V enem mesecu pet malčkov pojedlo del cigarete
Tako razkošno je praznoval prihod otroka bivši mož Jennifer Lopez
Tako razkošno je praznoval prihod otroka bivši mož Jennifer Lopez
zadovoljna
Portal
Ljubezenske zgodbe z libanonskim milijarderjem je konec
Majhno stanovanje? To so rešitve, ki delujejo
Majhno stanovanje? To so rešitve, ki delujejo
Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo
Obleke iz 90-ih se vračajo nazaj v modo
To so bili njegovi zadnji trenutki
To so bili njegovi zadnji trenutki
vizita
Portal
Enostavna rešitev za zaprtje, na katero niste pomislili
Ne spreglejte znakov, ki jih pošilja vaše telo
Ne spreglejte znakov, ki jih pošilja vaše telo
Osem minut je bila klinično mrtva, to danes sporoča vsem
Osem minut je bila klinično mrtva, to danes sporoča vsem
Arašidovo maslo: dve žlici na dan za boljše zdravje srca?
Arašidovo maslo: dve žlici na dan za boljše zdravje srca?
cekin
Portal
Konec junija upokojence čaka dodatno izplačilo
Pomembna odločitev tik pred dopusti. Ste tudi vi v dilemi?
Pomembna odločitev tik pred dopusti. Ste tudi vi v dilemi?
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
moskisvet
Portal
Norčevala se je iz njegove pleše, nato pa prejela presenečenje
Znanstveniki so se mu smejali – nova raziskava postavlja njegovo teorijo v povsem novo luč
Znanstveniki so se mu smejali – nova raziskava postavlja njegovo teorijo v povsem novo luč
Zvezdnik zbolel za rakom dojke
Zvezdnik zbolel za rakom dojke
Šport ali pogovor: Kako moški najučinkoviteje obvladujejo svoja čustva?
Šport ali pogovor: Kako moški najučinkoviteje obvladujejo svoja čustva?
dominvrt
Portal
Nevidni uničevalci vrta: tako prepoznate strune, preden vam pojedo pridelek
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
Napake pri izbiri zaves: Kateri trendi v vašem domu delujejo zastarelo?
Napake pri izbiri zaves: Kateri trendi v vašem domu delujejo zastarelo?
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
okusno
Portal
Popolna priloga za piknike: krompirjeve solate, ki pogosto zasenčijo meso z žara
Sir, slanina, kečap? Nihče ni uganil, za kateri okus gre
Sir, slanina, kečap? Nihče ni uganil, za kateri okus gre
5-minutni zajtrk, ki je osvojil splet
5-minutni zajtrk, ki je osvojil splet
Proteinske sladice: modna muha ali pametnejša izbira za sladkosnede?
Proteinske sladice: modna muha ali pametnejša izbira za sladkosnede?
voyo
Portal
Ja, Chef!
Sanjski moški Avstralija
Sanjski moški Avstralija
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758