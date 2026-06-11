Varoval ugledne stranke, doma naj bi zlorabljal partnerko

Sojenje se nanaša na obtožbe, da je obtoženi, mednarodni varnostnik, ki je delal za ugledne stranke na filmskih festivalih ter na potovanjih po ZDA in zalivskih državah, svojo partnerko več let omamljal, jo posiljeval in zlorabe dokumentiral na videu. Preiskava se je, kot poroča The Guardian, začela, ko so leta 2020 v okviru preiskav zoper Pelicota odkrili njuno komunikacijo v spletni klepetalnici z imenom "Against her knowledge" ("Proti njeni vednosti").

Dominique Pelicot, eden najhujših spolnih prestopnikov v sodobni francoski zgodovini, prestaja 20-letno zaporno kazen, ker je skoraj desetletje omamljal svojo takratno ženo in v njun dom vabil desetine moških, da so jo posiljevali. Leta 2024 so ga skupaj s 50 drugimi obsodili v največjem procesu zaradi posilstva v zgodovini Francije. Njegova žena Gisèle Pelicot je mednarodno podporo požela s tem, ko je zahtevala javno sojenje, da bi opozorila na uporabo drog pri spolnem nasilju, in poudarila: "Sramota ni naša, temveč njihova."