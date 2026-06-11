Varoval ugledne stranke, doma naj bi zlorabljal partnerko

Sojenje se nanaša na obtožbe, da je obtoženi, mednarodni varnostnik, ki je delal za ugledne stranke na filmskih festivalih ter na potovanjih po ZDA in zalivskih državah, svojo partnerko več let omamljal, jo posiljeval in zlorabe dokumentiral na videu. Preiskava se je, kot poroča The Guardian, začela, ko so leta 2020 v okviru preiskav zoper Pelicota odkrili njuno komunikacijo v spletni klepetalnici z imenom "Against her knowledge" ("Proti njeni vednosti").
Dominique Pelicot, eden najhujših spolnih prestopnikov v sodobni francoski zgodovini, prestaja 20-letno zaporno kazen, ker je skoraj desetletje omamljal svojo takratno ženo in v njun dom vabil desetine moških, da so jo posiljevali. Leta 2024 so ga skupaj s 50 drugimi obsodili v največjem procesu zaradi posilstva v zgodovini Francije. Njegova žena Gisèle Pelicot je mednarodno podporo požela s tem, ko je zahtevala javno sojenje, da bi opozorila na uporabo drog pri spolnem nasilju, in poudarila: "Sramota ni naša, temveč njihova."
Po navedbah preiskovalnih sodnikov v povzetku, ki ga je videla tiskovna agencija Agence France-Presse, naj bi obtoženi poskušal izkoristiti Pelicotove "izkušnje" pri omamljanju in posilstvih. Globoka sedacija žrtve po mnenju sodnikov "izključuje vsakršno obliko soglasja". Njegova partnerka je preiskovalcem povedala, da je tri leta trpela zaradi nepojasnjene izčrpanosti, srčnih težav, vrtoglavice in večkratnih izpadov zavesti.
Obtoženega so aretirali leta 2023. Njegov odvetnik navaja, da obtožbe zanika ter da stik s Pelicotom še ne pomeni, da bi bil njegov "učenec". Sodišče bo presojalo, kako tesni so bili stiki in ali je obtoženi iskal nasvete za omamljanje in zlorabo, navaja The Guardian. Ločeno od tega je priznal obtožbe za posedovanje in razširjanje posnetkov spolne zlorabe otrok. Sojenje naj bi trajalo do petka.
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