Varovanje Trumpa: 'Zaradi tega, kar sem videl, me je bilo sram'

V ZDA se nadaljuje preiskava poskusa atentata na nekdanjega predsednika Donalda Trumpa in napak pri njegovem varovanju. Zaradi tega je že odstopila direktorica tajne službe, vršilec dolžnosti direktorja pa je v kongresu priznal: Ob vsem, kar sem videl, me je sram. Zvezni preiskovalni urad FBI bo v prihodnjih dneh opravil tudi pogovor z Donaldom Trumpom, republikanski predsedniški kandidat bo agentom predstavil svoj pogled na trenutke, ki so bili zanj skoraj usodni.