Varšava: Lani skoraj 40.000 nezakonitih prehodov belorusko-poljske meje

Napetosti zaradi migrantov na zunanji meji EU so se najbolj zaostrile 8. novembra, ko je na belorusko-poljsko mejo prišlo na tisoče ljudi, nekateri so tudi prerezali tam postavljene žičnate ograje. V zadnjih tednih so skušali migranti na Poljsko prihajati predvsem v manjših skupinah.

Nemška policija je pred tem v četrtek sporočila, da je lani iz Belorusije prek Poljske v Nemčijo prišlo več kot 11.000 nezakonitih migrantov, od tega skoraj vsi v drugi polovici leta. Tudi v začetku leta 2022 se razmere niso umirile. V zasilnih bivališčih v logističnem centru v Brusgiju tik ob meji po navedbah beloruskega Rdečega križa ostaja okoli 600 migrantov in beguncev, med njimi tudi otroci.

V Belorusiji so sicer vstopile v veljavo sankcije, ki so jih oblasti v Minsku sprejele kot odgovor na sankcije EU, ZDA in nekaterih drugih držav. Uvoz določenih vrst blaga z Zahoda, med drugim prehranskih izdelkov, kot so meso in mlečni izdelki, je zdaj prepovedan. Embargo naj bi udaril predvsem po proizvajalcih hrane v EU.

Zahod beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka obtožuje, da namerno vabi ljudi s kriznih območij v Belorusijo kot odgovor na gospodarske sankcije proti beloruskemu režimu in jih nato pošilja na mejo s Poljsko.