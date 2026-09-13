Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Varšava z opozorilom zaradi ruskih napadov z droni ob poljsko-ukrajinski meji

Varšava / Kijev / Moskva, 13. 09. 2026 18.14 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Rusija je droni napadla mejni prehod Jagodin na meji med Ukrajino in Poljsko, Kijev pa oob tem pozarja, da "Putinov teror zdaj trka na vrata EU in Nata".

Poljske oblasti so po valu ruskih napadov z droni blizu meje z Ukrajino mobilizirale zračne sile, na več obmejnih območjih pa izdale opozorila zaradi nevarnosti zračnega napada. Eden od dronov naj bi zadel lokomotivo ukrajinskega potniškega vlaka na poti iz Kijeva v Varšavo, drugi pa tovornjak nedaleč od mejnega prehoda.

V šestih okrožjih vzhodne poljske province Lublin so se davi oglasile sirene, ki so jih spremljala opozorilna sporočila poljskega vladnega centra za varnost. Nujna opozorila na mobilne telefone so poslali tudi prebivalcem pokrajine Podkarpatsko, ki prav tako leži ob meji z Ukrajino.

Poveljstvo poljskih oboroženih sil je potrdilo, da je država v odziv na dejavnost ruskih dronov blizu meje z Ukrajino aktivirala lovska letala in zvišala stopnjo pripravljenosti sistema zračne obrambe.

Poljski obrambni minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz je ob tem na družbenem omrežju X zapisal, da je eden od ruskih dronov "zadel cilj kilometer od meje s Poljsko, drugi pa pet kilometrov stran".

Ruski dron je v ukrajinski regiji Volin nekaj kilometrov od poljske meje zadel lokomotivo potniškega vlaka z 206 potniki, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. O mrtvih ali poškodovanih niso poročali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poljska obmejna straža pa je navedla, da je prejela poročila o uničenem tovornjaku, ki ga je približno 800 metrov od mejnega prehoda Dorohusk-Jagodin med Poljsko in Ukrajino zadel ruski dron.

Rusija je droni napadla mejni prehod Jagodin na meji med Ukrajino in Poljsko, Kijev pa oob tem pozarja, da "Putinov teror zdaj trka na vrata EU in Nata".
Rusija je droni napadla mejni prehod Jagodin na meji med Ukrajino in Poljsko, Kijev pa oob tem pozarja, da "Putinov teror zdaj trka na vrata EU in Nata".
FOTO: Profimedia

Poljski premier Donald Tusk je zaradi incidentov za danes sklical nujen krizni sestanek vlade in varnostnih služb. Notranji minister Marcin Kierwinski je poudaril, da "situacijo jemljejo izredno resno", zunanji minister Radoslaw Sikorski pa je dejal, da gre za rusko eskalacijo.

Ukrajinske železnice so Rusijo obtožile, da izvaja sistemske napade na njihovo omrežje. V Moskvi pa so zagovarjali napad z utemeljitvijo, da je Ukrajina uporabljala železniško infrastrukturo na zahodu države za prevoz vojaške opreme iz Evrope.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poudaril, da je šlo za nameren napad. Rusijo je obtožil, da po vsej državi napada civilno infrastrukturo. "Prav zato, da bi preprečili nadaljnje širjenje teh napadov v Evropo, se ukrajinski moški in ženske vsak dan bojujejo, žrtvujejo svoja življenja in ne dopuščajo, da bi se agresija širila," je dodal.

Zunanji minister Andrij Sibiha je pred tem napade komentiral na omrežju X z besedami: "To je Putinov teror, ki 'trka' neposredno na vrata EU in Nata. Ruski barbari so pred vašimi vrati, dragi partnerji." Zaveznike je pozval k uvedbi takojšnjih in obsežnih sankcij proti Moskvi.

Podobni napadi so se zgodili že včeraj, oblasti pa so prebivalcem pokrajin Lublin in Podkarpatsko prav tako poslale opozorilna sporočila. Minulo noč so ruske sile napadle Ukrajino s 450 droni, pri čemer so bili ubiti trije ljudje, 36 pa ranjenih.

V ukrajinskem napadu z droni v ruskem Tatarstanu ubiti dve osebi

V ukrajinskem napadu z droni na mesto Nižnekamsk v ruski republiki Tatarstan sta bili medtem ubiti dve osebi, še več ljudi je ranjenih, je danes sporočil župan Nižnekamska Radmir Beljajev. Generalštab ukrajinskih sil je potrdil napad na Nižnekamsk in več drugih ciljev v Rusiji, tarča naj bi bila energetska infrastruktura.

Župan Beljajev je na Telegramu sporočil, da je ukrajinski dron priletel v drevo in zadel tudi avtomobil, ki se je nahajal v bližini. Pri tem sta bili ubiti dve od štirih oseb v avtomobilu, preostali dve pa sta bili ranjeni.

Po navedbah Beljajeva so bili ranjeni še štirje ljudje, ko je ukrajinski dron zadel stanovanjsko stavbo v Nižnekamsku. Ob tem je bilo v napadu poškodovanih še več stavb, med drugim industrijski objekti in tudi civilna infrastruktura.

Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je potrdil, da je ukrajinska vojska izvedla več napadov na različne cilje v Rusiji, tudi na Nižnekamsk.

Sporočili so, da so v mestu zadeli rafinerijo, ki je bila že večkrat tarča ukrajinskih napadov. Napadli so tudi rafinerijo in plinovod v regiji Krasnodar.

Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila napade tudi na cilje globoko v Rusiji, zlasti na energetske objekte in infrastrukturo.

Kijev oktobra pričakuje nove pogovore z ZDA in Rusijo o končanju vojne

Ukrajina sicer pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo ob posredovanju ZDA nadaljevala prihodnji mesec, so včeraj sporočili v Kijevu. Tudi Kremelj je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z ZDA in Ukrajino. Kje naj bi pogovori potekali, za zdaj niso objavili.

Zelenski si že dlje časa prizadeva za srečanje s Putinom.
Zelenski si že dlje časa prizadeva za srečanje s Putinom.
FOTO: AP

Kot je dejal vodja urada ukrajinskega predsednika Kiril Budanov, je naslednji krog mirovnih pogovorov med ukrajinsko in rusko stranjo predviden za oktober. Potrdil je, da bodo pogovori potekali v tristranskem formatu z ZDA. Točnega datuma in kraja srečanja ni navedel, poroča ukrajinski medij RBC.

Tudi Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z ZDA in Ukrajino, je za ruski časnik Izvestija povedal predstavnik Kremlja za odnose z javnostmi Dmitrij Peskov. Dodal je, da trenutno ni novih predlogov za rešitev glede Ukrajine.

Preberi še 'Mirovnika' pri Putinu, ta obljubil, da tri dni ne bo napadal Kijev
Ameriški predsednik Donald Trump, ki se mudi na Irskem, je bil v pogovoru z novinarji kritičen do ukrajinskega predsednika Zelenskega, ki ga je obtožil, da povzroča dvig cen dizelskega goriva. Dejal je, da je Zelenskega opozoril, naj "preneha uničevati zmogljivosti za proizvodnjo dizelskega goriva v Rusiji", saj to povzroča pomanjkanje dizla. Pri tem je opozoril na skokovit dvig cen na bencinskih črpalkah. "Za to ni kriv Bližnji vzhod, temveč dogajanje v zvezi z Rusijo in Ukrajino,".

Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta prejšnji teden obiskala Moskvo in Kijev, da bi preučila možnosti za diplomatsko rešitev vojne v Ukrajini. Z rusko in ukrajinsko stranjo sta razpravljala tudi o morebitnem nadaljevanju tristranskih pogovorov, ki so že več mesecev prekinjeni.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki si že dlje časa prizadeva za srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, da bi rešila ozemeljska vprašanja, je včeraj vnovič izrazil pripravljenost na to.

Kot je dejal v izjavi za več medijev, bi se bil pripravljen srečati s Putinom na vrhu skupine G20 v Miamiju in se z njim pogovarjati o končanju vojne.

Vendar pa so v Kremlju to možnost že izključili. "To je nemogoče," je včeraj ob robu vrha držav Brics v New Delhiju dejal Peskov in ponovil zahtevo ruske strani, da lahko do takšnega srečanja pride le v Moskvi.

Preberi še Države Brics pozvale k zadržanosti v konfliktu na Bližnjem vzhodu

Srečanje voditeljev držav G20 v Miamiju na Floridi bo potekalo 14. in 15. decembra, vendar še ni potrjeno, ali se ga bo udeležil tudi Putin.

Ruski predsednik je že večkrat zavrnil ponudbe za neposredno srečanje z Zelenskim, katerega cilj bi bil dogovor o končanju več kot štiri leta trajajoče vojne, ki je terjala na tisoče življenj in ohromila gospodarstvi obeh držav.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je včeraj v New Delhiju dejal, da je Rusija pripravljena na pogajanja s Kijevom, ne pa tudi na hkratno prekinitev ognja v Ukrajini. "Ostajamo pripravljeni na pogajanja, vendar vojaška operacija med potekom pogajanj ne bo ustavljena," je dejal.

Ukrajina Rusija vojna Poljska opozorilo

Kosovski parlament potrdil novo vlado Albina Kurtija

24ur.com Bojna letala Nata sestrelila ruski dron nad Latvijo
24ur.com Poljska delila posnetke sestreljenih dronov, Rusija: Širijo laži in mite
24ur.com Ducati dronov nad Rusijo, tarča tudi Moskva
24ur.com Ruska raketa zadela ukrajinsko porodnišnico, Kijev nakupuje nove drone
24ur.com Zelenski za evropski zračni ščit po dronskem napadu na Moskvo
24ur.com Nad Rusijo sestrelili več ukrajinskih dronov: 'Ciljali so civilno infrastrukturo'
24ur.com Ukrajinski droni nad Moskvo: štiri letališča večkrat zaprli
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
bibaleze
Portal
Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali
11 navad srečnih parov pred spanjem
11 navad srečnih parov pred spanjem
Porod se ne začne vedno tako, kot ga prikazujejo v filmih
Porod se ne začne vedno tako, kot ga prikazujejo v filmih
Pevka pokazala skoraj odrasla dvojčka: "Kot da gledamo trojčke"
Pevka pokazala skoraj odrasla dvojčka: "Kot da gledamo trojčke"
zadovoljna
Portal
Igralka razkrila, zakaj v javnosti pogosto nosi ruto
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, device iščejo iskrenost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, device iščejo iskrenost
Tedenski horoskop: Ribe čaka posebna energija, škorpijone pa veliko kemije
Tedenski horoskop: Ribe čaka posebna energija, škorpijone pa veliko kemije
To je najsrečnejši kraj na svetu
To je najsrečnejši kraj na svetu
vizita
Portal
Ateroskleroza odkrita pri 57 odstotkih zdravih odraslih
Zakaj se vam tresejo roke, čeprav niste živčni
Zakaj se vam tresejo roke, čeprav niste živčni
Imajo veliko kalorij, a jih vaše telo potrebuje: živila, ki jih ne bi smeli črtati z jedilnika
Imajo veliko kalorij, a jih vaše telo potrebuje: živila, ki jih ne bi smeli črtati z jedilnika
Ste jeseni ves čas utrujeni? To se v vašem telesu spremeni, ko se dnevi skrajšajo
Ste jeseni ves čas utrujeni? To se v vašem telesu spremeni, ko se dnevi skrajšajo
cekin
Portal
Lahko zaradi objav na TikToku izgubite službo? Primer zaposlene je sprožil burno razpravo
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
moskisvet
Portal
Igralka že sedem let ni bila na zmenku
Namesto kondoma uporabil epoksidno lepilo, nato umrl
Namesto kondoma uporabil epoksidno lepilo, nato umrl
Kennedyjeva hči je bila podvržena lobotomiji: pri 23 letih se je njeno življenje za vedno spremenilo
Kennedyjeva hči je bila podvržena lobotomiji: pri 23 letih se je njeno življenje za vedno spremenilo
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
dominvrt
Portal
Žuželke v kopalnici? Najprej preverite odtok
Ekskluzivno: Pokukajte v vilo Love Island Adria
Ekskluzivno: Pokukajte v vilo Love Island Adria
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Sezona porok
Sezona porok
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951