Varšava z opozorilom zaradi ruskih napadov z droni ob poljsko-ukrajinski meji

V šestih okrožjih vzhodne poljske province Lublin so se davi oglasile sirene, ki so jih spremljala opozorilna sporočila poljskega vladnega centra za varnost. Nujna opozorila na mobilne telefone so poslali tudi prebivalcem pokrajine Podkarpatsko, ki prav tako leži ob meji z Ukrajino. Poveljstvo poljskih oboroženih sil je potrdilo, da je država v odziv na dejavnost ruskih dronov blizu meje z Ukrajino aktivirala lovska letala in zvišala stopnjo pripravljenosti sistema zračne obrambe. Poljski obrambni minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz je ob tem na družbenem omrežju X zapisal, da je eden od ruskih dronov "zadel cilj kilometer od meje s Poljsko, drugi pa pet kilometrov stran". Ruski dron je v ukrajinski regiji Volin nekaj kilometrov od poljske meje zadel lokomotivo potniškega vlaka z 206 potniki, ki je bil na poti iz Kijeva v Varšavo. O mrtvih ali poškodovanih niso poročali.

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Poljska obmejna straža pa je navedla, da je prejela poročila o uničenem tovornjaku, ki ga je približno 800 metrov od mejnega prehoda Dorohusk-Jagodin med Poljsko in Ukrajino zadel ruski dron.

Rusija je droni napadla mejni prehod Jagodin na meji med Ukrajino in Poljsko, Kijev pa oob tem pozarja, da "Putinov teror zdaj trka na vrata EU in Nata". FOTO: Profimedia

Poljski premier Donald Tusk je zaradi incidentov za danes sklical nujen krizni sestanek vlade in varnostnih služb. Notranji minister Marcin Kierwinski je poudaril, da "situacijo jemljejo izredno resno", zunanji minister Radoslaw Sikorski pa je dejal, da gre za rusko eskalacijo. Ukrajinske železnice so Rusijo obtožile, da izvaja sistemske napade na njihovo omrežje. V Moskvi pa so zagovarjali napad z utemeljitvijo, da je Ukrajina uporabljala železniško infrastrukturo na zahodu države za prevoz vojaške opreme iz Evrope. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poudaril, da je šlo za nameren napad. Rusijo je obtožil, da po vsej državi napada civilno infrastrukturo. "Prav zato, da bi preprečili nadaljnje širjenje teh napadov v Evropo, se ukrajinski moški in ženske vsak dan bojujejo, žrtvujejo svoja življenja in ne dopuščajo, da bi se agresija širila," je dodal. Zunanji minister Andrij Sibiha je pred tem napade komentiral na omrežju X z besedami: "To je Putinov teror, ki 'trka' neposredno na vrata EU in Nata. Ruski barbari so pred vašimi vrati, dragi partnerji." Zaveznike je pozval k uvedbi takojšnjih in obsežnih sankcij proti Moskvi. Podobni napadi so se zgodili že včeraj, oblasti pa so prebivalcem pokrajin Lublin in Podkarpatsko prav tako poslale opozorilna sporočila. Minulo noč so ruske sile napadle Ukrajino s 450 droni, pri čemer so bili ubiti trije ljudje, 36 pa ranjenih.

V ukrajinskem napadu z droni v ruskem Tatarstanu ubiti dve osebi

V ukrajinskem napadu z droni na mesto Nižnekamsk v ruski republiki Tatarstan sta bili medtem ubiti dve osebi, še več ljudi je ranjenih, je danes sporočil župan Nižnekamska Radmir Beljajev. Generalštab ukrajinskih sil je potrdil napad na Nižnekamsk in več drugih ciljev v Rusiji, tarča naj bi bila energetska infrastruktura. Župan Beljajev je na Telegramu sporočil, da je ukrajinski dron priletel v drevo in zadel tudi avtomobil, ki se je nahajal v bližini. Pri tem sta bili ubiti dve od štirih oseb v avtomobilu, preostali dve pa sta bili ranjeni. Po navedbah Beljajeva so bili ranjeni še štirje ljudje, ko je ukrajinski dron zadel stanovanjsko stavbo v Nižnekamsku. Ob tem je bilo v napadu poškodovanih še več stavb, med drugim industrijski objekti in tudi civilna infrastruktura. Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je potrdil, da je ukrajinska vojska izvedla več napadov na različne cilje v Rusiji, tudi na Nižnekamsk. Sporočili so, da so v mestu zadeli rafinerijo, ki je bila že večkrat tarča ukrajinskih napadov. Napadli so tudi rafinerijo in plinovod v regiji Krasnodar. Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila napade tudi na cilje globoko v Rusiji, zlasti na energetske objekte in infrastrukturo.

Kijev oktobra pričakuje nove pogovore z ZDA in Rusijo o končanju vojne

Ukrajina sicer pričakuje, da se bodo pogajanja o končanju vojne z Rusijo ob posredovanju ZDA nadaljevala prihodnji mesec, so včeraj sporočili v Kijevu. Tudi Kremelj je potrdil, da Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z ZDA in Ukrajino. Kje naj bi pogovori potekali, za zdaj niso objavili.

Zelenski si že dlje časa prizadeva za srečanje s Putinom. FOTO: AP

Kot je dejal vodja urada ukrajinskega predsednika Kiril Budanov, je naslednji krog mirovnih pogovorov med ukrajinsko in rusko stranjo predviden za oktober. Potrdil je, da bodo pogovori potekali v tristranskem formatu z ZDA. Točnega datuma in kraja srečanja ni navedel, poroča ukrajinski medij RBC. Tudi Rusija v bližnji prihodnosti pričakuje tristransko srečanje z ZDA in Ukrajino, je za ruski časnik Izvestija povedal predstavnik Kremlja za odnose z javnostmi Dmitrij Peskov. Dodal je, da trenutno ni novih predlogov za rešitev glede Ukrajine.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki se mudi na Irskem, je bil v pogovoru z novinarji kritičen do ukrajinskega predsednika Zelenskega, ki ga je obtožil, da povzroča dvig cen dizelskega goriva. Dejal je, da je Zelenskega opozoril, naj "preneha uničevati zmogljivosti za proizvodnjo dizelskega goriva v Rusiji", saj to povzroča pomanjkanje dizla. Pri tem je opozoril na skokovit dvig cen na bencinskih črpalkah. "Za to ni kriv Bližnji vzhod, temveč dogajanje v zvezi z Rusijo in Ukrajino,".

Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta prejšnji teden obiskala Moskvo in Kijev, da bi preučila možnosti za diplomatsko rešitev vojne v Ukrajini. Z rusko in ukrajinsko stranjo sta razpravljala tudi o morebitnem nadaljevanju tristranskih pogovorov, ki so že več mesecev prekinjeni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki si že dlje časa prizadeva za srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, da bi rešila ozemeljska vprašanja, je včeraj vnovič izrazil pripravljenost na to. Kot je dejal v izjavi za več medijev, bi se bil pripravljen srečati s Putinom na vrhu skupine G20 v Miamiju in se z njim pogovarjati o končanju vojne. Vendar pa so v Kremlju to možnost že izključili. "To je nemogoče," je včeraj ob robu vrha držav Brics v New Delhiju dejal Peskov in ponovil zahtevo ruske strani, da lahko do takšnega srečanja pride le v Moskvi.