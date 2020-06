Varščina za policista postavljena pri 1,1 milijona evrov, sindikati in del politike v vojni

Sodišče v ZDA je za policista, ki ga krivijo za smrt Georgea Floyda, določilo visoko varščino. Floyda bodo medtem danes pokopali, to pa še zdaleč ne bo pomirilo jeze zaradi rasizma in policijskega nasilja. Obeta se reforma policije, v ospredje pa zdaj stopajo tudi policijski sindikati – v podporo policistom.

Protesti v ZDA po smrti Georgea Floyda

Derek Chauvin, policist, ki je obtožen, da je med aretacijo ubil temnopoltega Georgea Floyda, se je preko telefonske konference prvič "pojavil" pred sodiščem, kjer so zanj določili varščino – 1,1 milijona evrov. Tožilstvo je ob tem dejalo, da je varščina tako visoka zaradi "teže obtožb" zoper policista, ki ga obtožujejo umora druge stopnje in uboja. Še tri druge policiste obtožujejo pomoči in podpiranja umora. Floydova smrt je sprožila val protestov po ZDA in po svetu, svet pa je obkrožil posnetek, na katerem Chauvin, ki je službo policista opravljal kar 19 let, skoraj devet minut kleči na Floydovem vratu. Chauvin in njegovi trije kolegi so bili medtem že odpuščeni, poroča CNN. Chauvin se sicer na obravnavi za varščino o svoji krivdi ali nedolžnosti ni izrekel, pravzaprav je vseh 15 minut molčal. Med pogoji varščine je sicer tudi prepoved, da kontaktira družino svoje žrtve, predati mora vse orožje, do sojenja pa ne sme delati kot policist ali varnostnik. Njegov odvetnik višini varščine in pogojem ni ugovarjal. Floyda bodo pokopali Georgea Floyda bodo sicer danes pokopali v Houstonu, spominske slovesnosti zanj pa so pripravili še v Minneapolisu in Severni Karolini, kjer je bil rojen. Ob njegovi krsti se je te dni zbralo ogromno ljudi, ki so se poklonili zadnji žrtvi policijskega nasilja v ZDA. S Floydovimi sorodniki se je medtem na zasebnem sprejemu srečal kandidat za ameriškega predsednika Joe Biden."Prisluhnil je njihovi bolečini. Njegovo sočutje je družini pomenilo zelo veliko," je po srečanju dejal predstavnik družine Benjamin Crump, ki je tudi objavil fotografijo srečanja. Medtem ko je Floydova smrt sprožila pozive k reformi policije in prehodu od "policijske države" k državi, ki s pomočjo programov skrbi za vključenost, ne za zatiranje temnopolte skupnosti, je sicer postala tudi izjemno spolitizirana tema, ki jo številni skušajo prikazati zgolj skozi prizmo rasizma, s čimer se debata vse bolj odmika od dejanskih izzivov k političnim obračunavanjem – tudi v luči predsedniških volitev, ki so v ZDA skoraj tik pred vrati. Demokrati so že predstavili svoj predlog policijske reforme, v New Yorku se obeta sprememba načina financiranja policije, Minneapolis je že prepovedal uporabo nekaterih prijemov za obvladovanje osumljencev, razpustili naj bi tudi policijski urad in ga postavili na novo – v skladu z drugačnimi vrednotami. Protesti proti rasizmu so se zadnje dni odvijali v mestih, kot so Washington, New York, Chicago, Los Angeles in San Francisco.

Sindikati izrekajo podporo policistom Medtem ko je zadnje dni ameriško medijsko poročanje izrazito nenaklonjeno policiji, še bolj kot očitki o splošnem pretiranem nasilju policije so v ospredju očitki o rasizmu, pa se vsi s to oceno ne strinjajo. Med njimi so tudi številni policisti, ki pravijo, da svoje delo opravljajo v dobro skupnosti, in njihovi sindikati. Množica policistov se je zbrala v Philadelphii, na ta način so med drugim izrazili podporo inšpektorju Josephu Bologni, ki mu očitajo nasilje nad protestniki, med drugim se je pojavil posnetek, na katerem po glavi udari študenta, ki je zato končal v bolnišnici. Da se v ZDA obeta "velik obračun s policijo", sicer najbolj glasno napovedujejo v Minneapolisu. Njihov župan Jacob Frey je za ABC dejal, da "se bodo lotili policijskih sindikatov" in razpustili lokalno policijo. Policijski sindikati se zato čutijo napadene, gre pa za organizacijo, ki ima precejšnjo moč, zato številni aktivisti, analitiki in politiki trdijo, da bo to onemogočilo korenito reformiranje policije. "Postali so veliko premočni, tudi politično. So recimo veliki donatorji v tekmah za mesta okrožnih tožilcev, senatorjev ... In potem se čudimo, da se stvari ne da premakniti," pravi nekdanji policijski komisar Charles Ramsey. Vseeno se bodo tudi sindikati tokrat morali sprijazniti, da se je okolje okoli njih spremenilo, menijo analitiki. Zadnje ankete namreč kažejo, da se je končala brezpogojna podpora policiji in da več kot polovica Američanov (57 odstotkov) zdaj meni, da policisti temnopolte obravnavajo drugače. V sindikatih sicer pravijo, da so se pripravljeni pogovarjati z vsemi, ki "želijo razpravo, ki bo temeljila na dejstvih". Kar pa najbrž ne bo enostavno doseči, saj se je pojem "razprava" v ZDA v zadnjih letih spremenila predvsem v kričanje "enih" in "drugih" na Twitterju, ta kultura nedialoga pa se je zasidrala predvsem na univerzah, ki so uvedle celo "varne sobe" za študente, ki se čutijo "napadene" v debatah z drugače mislečimi. Demokratskemu polu naklonjene študentske organizacije so tudi nemalokrat dosegle, da so morale republikanski strani naklonjene organizacije odpovedati svoje dogodke ali jih izvesti ob protestih in prisotnosti policije.

Smrt Georgea Floyda naj bi vodila do reforme policije.