Dveletnico več kot tri ure pustili samo v pregretem avtomobilu

Mala Brittany Nicole je umrla le nekaj dni po tem, ko je dopolnila dve leti. Deklico so negibno našli v vozilu in jo nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer pa so zdravniki lahko le še potrdili njeno smrt.

Preiskava je pokazala, da je bila deklica več kot tri ure zapuščena in ujeta v parkiranem avtomobilu v mestu Hallandale Beach na Floridi, medtem ko so zunanje temperature tisti dan dosegle okoli 33 stopinj Celzija.

Dekličina mati Cristina Lopez je za lokalne medije povedala, da z varuško v preteklosti ni imela težav in je verjela, da je njena hči v varnih rokah, medtem ko je bila sama v službi. Po njenih besedah pa naj bi varuška deklico pustila pri otrokovem očetu, namesto da bi sama skrbela zanjo, kot je bilo dogovorjeno. Oče naj bi deklico pustil v avtomobilu več kot tri ure, med približno 9.30 in 13. uro.

Policija je materi sporočila, da proti varuški in dekličinemu očetu ne bodo vložili obtožnic. Po poročanju ameriških medijev naj bi bil razlog zdravstveno stanje moškega. Nekateri mediji navajajo, da naj bi moški trpel za demenco. Poleg tega pa so ugotovili, da varuška z družino ni podpisala nobene formalne pogodbe.