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Dveletnico več kot tri ure pustili samo v pregretem avtomobilu

10. 07. 2026 17.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.H.
Brittany Nicole

Florido je pretresla tragedija, po tem, ko je dveletna deklica umrla v pregretem avtomobilu. Preiskava je pokazala, da bi morala za deklico v tistem času skrbeti varuška, medtem ko je bila mati v službi. V avtomobilu pa naj bi jo "pozabil" oče, potem, ko mu je varuška predala skrb za otroka. Deklica naj bi bila več kot tri ure zaprta v avtomobilu na žgočem soncu. Policija vse okoliščine še preiskuje. Mati pa zahteva odgovore glede smrti svoje edinke.

Mala Brittany Nicole je umrla le nekaj dni po tem, ko je dopolnila dve leti. Deklico so negibno našli v vozilu in jo nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer pa so zdravniki lahko le še potrdili njeno smrt. 

Preiskava je pokazala, da je bila deklica več kot tri ure zapuščena in ujeta v parkiranem avtomobilu v mestu Hallandale Beach na Floridi, medtem ko so zunanje temperature tisti dan dosegle okoli 33 stopinj Celzija. 

Dekličina mati Cristina Lopez je za lokalne medije povedala, da z varuško v preteklosti ni imela težav in je verjela, da je njena hči v varnih rokah, medtem ko je bila sama v službi. Po njenih besedah pa naj bi varuška deklico pustila pri otrokovem očetu, namesto da bi sama skrbela zanjo, kot je bilo dogovorjeno. Oče naj bi deklico pustil v avtomobilu več kot tri ure, med približno 9.30 in 13. uro.

Policija je materi sporočila, da proti varuški in dekličinemu očetu ne bodo vložili obtožnic. Po poročanju ameriških medijev naj bi bil razlog zdravstveno stanje moškega. Nekateri mediji navajajo, da naj bi moški trpel za demenco. Poleg tega pa so ugotovili, da varuška z družino ni podpisala nobene formalne pogodbe. 

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Mati umrle deklice sicer zahteva odgovore na vprašanje, zakaj je bil njen otrok tako dolgo zapuščen na vročini. Pa tudi, zakaj jo je policija o smrti malčice obvestila skoraj dve uri po tem, ko so deklico našli. "Želim le pravico," je za Local10 povedala dekličina mati. 

"Državno tožilstvo Browarda preverja vse okoliščine, da bi ugotovilo, ali so kazenske ovadbe možne in čaka na končno poročilo zdravniškega izvidnika," je sporočila policija. Preiskava dogodka še poteka, so dodali. 

"Ta trenutek želimo izkoristiti tudi za to, da opomnimo vse starše, skrbnike in negovalce v naši skupnosti: vedno preverite zadnji sedež, preden zaklenete vozilo in odidete," so še poudarili floridski policisti. Ena sama dodatna sekunda lahko prepreči tragedijo in drugi družini prihrani nepredstavljivo bolečino, so dodali. 

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Za pomoč pri kritju pogrebnih stroškov so prijatelji in sorodniki zagnali spletno kampanjo za zbiranje sredstev. V opisu kampanje so zapisali, da je Cristina izjemno delavna in skromna oseba, ki je zaradi malomarnosti druge osebe izgubila svojega edinega otroka

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