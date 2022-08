Varuška ukradla dojenčka in ga predstavila kot svojega otroka

Mama je bila povsem iz sebe, večkrat je povedala, da ne ve, kje je njen otrok in da ne more verjeti kaj se je zgodilo. Pojasnila je, da se je malček rodil konec junija in da se ji je ženska, ki ji je zaupala tako majhnega dojenčka zdela spodobna, pišejo srbski mediji.

Policisti so takoj sprožili iskalno akcijo in v rekordnem času varuško in otroka našli v naselju Mudrakovac, v hiši njenega nekdanjega fanta. "Novorojenčka so našli v hiši moškega, ki so ga skupaj z varuško po policijski raciji odpeljali na zaslišanje, potem pa je sledil pravi šok," pišejo mediji. Varuška naj bi jim povedala, da je s tem moškim bila nekaj časa v zvezi, potem v zunajzakonski zvezi, v decembru naj bi imela spontani splav, nato pa sta letos aprila končala razmerje. Dojenčka, ki ga je čuvala, naj bi svojemu fantu predstavila kot njunega otroka.

Njen fant je kasneje policiji povedal, da ni vedel, da je doživela spontani splav. Dejal je, da ga je nekdanje dekle poklicalo, dejala naj bi mu, da mu bo predstavila njunega skupnega otroka.

"Po vsem sodeč je ženska ugrabitev načrtovala do potankosti, iskala je le otroka, ki bi ga predstavila kot njunega. Verjetno se je zato na Facebooku obrnila na dečkovo mamo. Ta ji je zaupala otroka, ona pa je priložnost izkoristila", pišejo srbski mediji.

Ženska je bila po policijskem zaslišanju izpuščena na prostost, zoper njo pa podana kazenska ovadba zaradi odvzema mladoletne osebe.