Tujina
Varuške na poziv
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Kdo poskrbi za otroke prostovoljnih gasilcev, ko se v boj z ognjem podata mama in oče? Varuške na poziv, ki so neprecenljive, pravijo v nemški deželi Spodnja Saška. Projektu se je pridružilo pet upokojenih nekdanjih sodelavk in mladih mamic, ki se zavedajo, kako nesebično in plemenito poslanstvo imajo njihovi gasilci. Domiselna ideja prostovoljcev je osvojila celo nagrado, kaj pa o svojih varuškah porečejo otroci?
