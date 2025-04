Vas brez ceste in z le osmimi prebivalci

Leži v objemu gora, nima trgovine, lekarne ali zdravnika, šteje le osem stalnih prebivalcev, do nje pa ne vodi nobena cesta. Kodera je edina vasica v Italiji, kamor ne morete z avtomobilom ali vzpenjačo. V idilični raj na dobrih 800 metrih nadmorske višine se lahko odpravite zgolj peš. Pot lahko vzame 50 minut ali pa tri ure, odvisno od telesne pripravljenosti. Ko obiščeš Kodero, se zdi, da si stopil v časovni stroj, v oazo miru in tišine, pripovedujejo turisti. Kako pa svoj vsakdan opisujejo domačini? Zakaj ne potrebujejo ceste in zakaj jim po nakupe živil sploh ni treba v dolino?