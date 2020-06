Vas brez koronavirusa

Medtem ko se v Bosni in Hercegovini viša število okužb, pa iz vasi Lukomir svetu z nasmehom spročajo: koronavirusa pri nas ni, gibljemo se svobodno in ne nosimo zaščitnih mask. V idilični gorski vasici se je namreč zaradi odročne lege in izoliranosti že zdavnaj ustavil čas - nekaj deset večinoma ostarelih domačinov zavrača modernizacijo. Od marca, ko je virus dosegel Bosno, pa niso videli niti enega samega turista ali obiskovalca, ki bi jih lahko okužil. Žal nam je vseh, ki so zaradi epidemije trpeli, pravijo vaščani, obenem pa jih veseli, da je bolezen opomnila svet, da je zdravje pomembnejše od interesov vsake velesile.