Vas na Hrvaškem, kjer živi več štorkelj kot prebivalcev

Ta posebnost je Čigoču prinesla naziv prve evropske 'vasi štorkelj', ki ga nosi že 32 let. Medtem ko si drugod po Evropi štorklje običajno gradijo gnezda na drevesih, pečinah ali ob obali, so se tukaj popolnoma vključile v vaško življenje, poroča Euronews.

Štorklje tukaj gradijo gnezda na strehah hlevov in hiš, kjer živijo v tesnem stiku z ljudmi in z njimi sobivajo, za medij razlaga Davor Anzil iz informacijskega centra Čigoč.

Ker se prebivalstvo Čigoča stara, mlajši prebivalci pa se selijo v mesta, se zmanjšuje tudi število gnezdečih štorkelj. Kmetijska zemljišča, na katerih so ptice nekoč iskale hrano, se namreč vse manj obdelujejo. Kljub temu vaščani, ki ostajajo, nimajo nobenega namena motiti svojih belih sovaščank. "Štorklje so bile tukaj že pred menoj in ne predstavljam si, da bi odstranil njihovo gnezdo ali jih preganjal, ko pa se vedno znova vračajo sem," pravi upokojenec Marijan Belošević. "To je njihov dom in njihove navade. Naravo zelo spoštujem."