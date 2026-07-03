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Vas na Hrvaškem, kjer živi več štorkelj kot prebivalcev

Zagreb, 03. 07. 2026 09.57 pred 35 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.K.
Čigoč

Prva evropska vas štorkelj leži na Hrvaškem. Vsako pomlad bele štorklje krasijo strehe hiš v Čigoču, hrvaški vasi, kjer so te elegantne ptice tako tesno povezane z domačini, da jih ti dojemajo kot člane svoje družine. Tam štorklje tako niso le obiskovalke, temveč so prebivalke. Vsako pomlad, ko se bele štorklje vračajo iz Afrike, da bi gnezdile na strehah tradicionalnih lesenih hiš, njihovo število pogosto preseže število vaščanov.

Ta posebnost je Čigoču prinesla naziv prve evropske 'vasi štorkelj', ki ga nosi že 32 let. Medtem ko si drugod po Evropi štorklje običajno gradijo gnezda na drevesih, pečinah ali ob obali, so se tukaj popolnoma vključile v vaško življenje, poroča Euronews.

Čigoč
Čigoč
FOTO: Shutterstock

 Štorklje tukaj gradijo gnezda na strehah hlevov in hiš, kjer živijo v tesnem stiku z ljudmi in z njimi sobivajo, za medij razlaga Davor Anzil iz informacijskega centra Čigoč.

Ker se prebivalstvo Čigoča stara, mlajši prebivalci pa se selijo v mesta, se zmanjšuje tudi število gnezdečih štorkelj. Kmetijska zemljišča, na katerih so ptice nekoč iskale hrano, se namreč vse manj obdelujejo. Kljub temu vaščani, ki ostajajo, nimajo nobenega namena motiti svojih belih sovaščank. "Štorklje so bile tukaj že pred menoj in ne predstavljam si, da bi odstranil njihovo gnezdo ali jih preganjal, ko pa se vedno znova vračajo sem," pravi upokojenec Marijan Belošević. "To je njihov dom in njihove navade. Naravo zelo spoštujem."

Čigoč
Čigoč
FOTO: Shutterstock

Naziv vas štorkelj ostaja za Čigoč vir velikega ponosa ter opomin, da so se v tem delu Hrvaške ljudje in ptice naučili živeti pod isto streho.

Čigoč leži v Naravnem parku Lonjsko polje, približno 90 kilometrov jugovzhodno od Zagreba, na največjem zaščitenem mokrišču na Hrvaškem. Bogat ekosistem parka nudi življenjski prostor kar 250 vrstam ptic – več kot dvema tretjinama vseh vrst ptic, zabeleženih na Hrvaškem, med njimi belim in črnim štorkljam.

Razlagalnik

Bele štorklje so pomembni plenilci, ki se prehranjujejo z različnimi manjšimi živalmi, kot so žabe, glodavci, žuželke in plazilci, s čimer pomagajo pri naravnem uravnavanju populacij teh živalskih vrst. Njihova prisotnost v določenem okolju pogosto služi kot pokazatelj zdravega in neonesnaženega ekosistema. Poleg ekološke vloge imajo štorklje tudi pomembno mesto v evropski kulturni dediščini, saj so stoletja veljale za simbol sreče, plodnosti in prihoda pomladi.

Ramsarska konvencija je mednarodni sporazum o ohranjanju mokrišč, ki je bil podpisan leta 1971 v iranskem mestu Ramsar. Ko je neko območje razglašeno za Ramsarsko mokrišče, se država zaveže, da bo to območje upravljala trajnostno in ohranjala njegovo ekološko vrednost. Ta status zagotavlja mednarodno prepoznavnost in strožjo zaščito habitata, ki je nujen za preživetje številnih vodnih ptic in ohranjanje kakovosti podtalnice.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI1

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Pajo_36
03. 07. 2026 10.16
Kok so pa majestic res ! Zadnjič se je en par sprehajal blizu mene na polju, kakšne kul ptice so to.
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