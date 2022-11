Vatikan bo sprožil preiskavo zaradi spolnih zlorab francoskega kardinala

Iz Vatikana so sporočili, da bodo sprožili predhodno preiskavo spolne zlorabe uglednega francoskega kardinala, potem ko je priznal, da se je pred 35 leti s 14-letnim dekletom obnašal na "obsojanja vreden način". Trenutno še iščejo preiskovalca s potrebno "avtonomijo, nepristranskostjo in izkušnjami," ki bi prevzel primer, je pojasnil tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni.

Kardinal Jean-Pierre Ricard, upokojeni nadškof v Bordeauxu in nekdanji predsednik francoske škofovske konference, je priznal zlorabo v pismu prejšnji teden, ko so se francoski škofje srečali na svoji letni skupščini v Lurdu. Razkritje je sprožilo val ogorčenja v francoski katoliški cerkvi, ki jo že tako razburjajo razkritja desetletij zlorab in spolnih prestopov. Tudi tožilci v Marseillu so ta teden sporočili, da so proti Ricardu začeli preiskavo zaradi domnevnega "hujšega spolnega napada", vendar proti kardinalu še ni bila vložena "nobena pritožba".

Odločitev Vatikana, da sproži preiskavo, medtem ko so Francozi komaj začeli svojo, je nenavadna in kaže, da Rim zadevo jemlje skrajno resno. Kardinal je sicer od leta 2006 visoki član več pomembnih vatikanskih uradov, skoraj najpomembneje pa je, da je tudi član z glasovalno pravico v vatikanskem dikasteriju za doktrino vere, kar pomeni, da že leta sodeluje ravno pri sojenjih drugih primerov spolnih zlorab duhovnikov. Zaenkrat še ni znano, ali bo do konca preiskave suspendiran ali odstranjen z mesta člana v Vatikanu. V svojem pismu je Ricard dejal, da se prepušča presoji cerkvenih in civilnih oblasti. Tožilci v Marseillu so ob napovedi svoje preiskave povedali, da so poročilo o Ricardu prvič prejeli v oktobru od niškega škofa. Ta naj bi prejel pismo staršev domnevne žrtve, ki so bili ogorčeni, ko je Vatikan Ricarda imenoval v preiskovalno skupino katoliškega združenja, ki vodi rejniške domove. Ko je s tem škof Nice Jean-Philippe Nault soočil Ricarda, je kardinal svoj prekršek priznal. Žrtev naj bi celo sama dvakrat pisala papežu Frančiščku, a ni prejela odgovora, je dejala vodja konference redovnic sestra Veronique Margron za francoski katoliški časnik La Croix. Tiskovni predstavnik Bruni se ni odzval na vprašanje, ali je papež dejansko prejel katero od pisem.