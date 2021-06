Vatikan dopolnil cerkveni zakonik z navodili glede spolnih zlorab

Pri reviziji kazenskih sankcij v zakoniku kanonskega prava so sodelovali cerkveni pravniki in strokovnjaki za kazensko pravo. Žrtve spolnih zlorab so se pogosto pritoževale, da je bil zakonik do zdaj glede zlorab zastarel in nepregleden.

Papež Frančišek se že od začetka papeževanja leta 2013 spoprijema s škandalom spolnih zlorab, v katere so vpleteni katoliški duhovniki po svetu. Številni aktivisti sicer vztrajajo, da bi bilo treba narediti veliko več.

Papež je leta 2019 sklical vrh o spolnih zlorabah v katoliški cerkvi in med drugimi ukrepi odpravil pravila o tajnosti, ki so ovirala preiskave pedofilskih duhovnikov.