Vatikan izključil 'uporniški' nuni, ki nista želeli zapustiti samostana

Massimiliana Panza in Angela Maria Punnackal, ki sta v kraju Ravello znani kot "uporniški nuni", sta v soboto zapustili samostan Santa Chiara, potem ko sta prejeli pismo iz Vatikana s podpisom papeža Frančiška.

V zadnjem desetletju so v samostanu živele le tri redovnice – poleg Panze in Paunnackale še 97-letnica Maria Cristina Fiore. Vse tri je Vatikan pozval, naj se preselijo v drug samostan, potem ko so ugotovili, da ima Santa Chiara premalo prebivalcev za ohranitev redovne skupnosti.

Pogajanja z Vatikanom so bila neuspešna, nazadnje pa so mlajšima sestrama ukazali, naj zapustita samostan. Prav tako so ju izključili iz cerkvenega reda, saj sta se upirali premestitvi. Sestra Fiorejeva bo medtem ostala v samostanu, saj je zaradi slabega zdravja "prikovana" na posteljo. V pismu je Vatikan zapisal, da Panza in Punnackalova "nista ubogali Cerkve".