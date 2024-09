Vatikan ni priznal Marijinih prikazovanj v Medžugorju

Papež Frančišek je znanemu romarskemu kraju v BiH Medžugorju podelil status "Nihil Obstat". S tem dovoljuje verska romanja, ne priznava pa zgodb, povezanih s prikazovanji in domnevnimi sporočili Marije.

V noti o duhovni izkušnji, povezani z Medžugorjem, ki jo je podpisal vodja dikasterija za nauk vere, kardinal Victor Manuel Fernandez, piše, da pozitivna ocena večine sporočil iz Medžugorja ne pomeni potrditve neposrednega nadnaravnega izvora. Priznava pa vrednost duhovnih plodov, povezanih z medžugorsko izkušnjo.

T. i. "pozitivni sadovi" se kažejo predvsem v spodbujanju zdrave prakse verskega življenja v skladu z izročilom Cerkve. Številni so med obiskom svetišča tam ponovno odkrili vero, se odločili za duhovniški poklic, zakonci so znova našli skupni jezik, obstajajo pa tudi poročila o ozdravitvah.

Dokument svari tudi pred lažnimi preroki. "Tisti, ki ustvarjajo katastrofalne napovedi, so lažni preroki," so zapisali na svetem sedežu. Romarje pozivajo, da se v Medžugorje odpravijo zaradi srečanja z Marijo in ne zaradi srečanja z domnevnimi vidci.

Medžugorski fenomen

Prikazovanja v Medžugorju, majhnem mestu na jugu BiH, naj bi se začela 24. junija 1981, ko se je šestim mladim domačinom začela redno prikazovati Devica Marija, in so jih poimenovali vidci. Medžugorje je nato postalo eno najbolj obiskanih romarskih središč za katoličane z vsega sveta, vsako leto pa ga obiščeta več kot dva milijona vernikov.

Katoliška cerkev doslej ni uradno priznala prikazovanj v Medžugorju kot nadnaravnih, Vatikan pa je opravil številne preiskave, da bi preveril verodostojnost navedb.

Vatikan je maja letos sicer korenito spremenil smernice za ocenjevanje nadnaravnih fenomenov. V skladu z novimi smernicami Cerkev pojave presoja po tem, ali je pri njih mogoče ugotoviti znamenja božjega delovanja ali je v sporočilih tistih, ki so vpleteni v domnevne pojave, karkoli, kar je v nasprotju z vero, ali je treba vernike opozoriti na morebitna tveganja in ali je priporočljivo, da pristojna cerkvena oblast uresniči njihovo pastoralno vrednost.

V skladu z novimi smernicami lahko pojave za nadnaravne razglasi le papež, ostali cerkveni uradniki pa lahko le odobrijo oziroma spodbujajo pobožnost in romanja.