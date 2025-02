Papežu diagnosticirali pljučnico, vernike prosi, naj molijo zanj

Frančiška so zaradi bronhitisa v petek sprejeli v rimsko kliniko Gemelli.

V ponedeljek so iz Vatikana sporočili, da so mu zaradi kompleksne klinične slike dodatno spremenili terapijo in podaljšali hospitalizacijo. Preiskave v zadnjih dneh so namreč pokazale, da ima 88-letni papež polimikrobno okužbo dihalnih poti.

Z najnovejšimi podatki o njegovem zdravstvenem stanju je Vatikan javnost seznanil danes zvečer. Okužba dihal otežuje terapevtsko zdravljenje, zadnje preiskave pa so pokazale, da ima papež obojestransko pljučnico, so zapisali. Kljub temu Frančišek ostaja dobre volje, vernike pa poziva, naj molijo zanj, poroča Corriere della Sera.