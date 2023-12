Vatikan odredil razpustitev skupnosti Loyola, kjer je deloval Rupnik

Sestre iz skupnosti Loyola so v četrtek v Ljubljani prejele dekret vatikanskega dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja o razpustitvi skupnosti zaradi resnih težav v zvezi z izvajanjem oblasti in načinom skupnega življenja, je na svoji spletni strani objavila ljubljanska nadškofija.

Odlok, ki ga je dikasterij izdal 20. oktobra, narekuje razpustitev skupnosti Loyola v roku enega leta.

Decembra lani so v javnost prišli očitki nekdanjih redovnic iz skupnosti Loyola, da naj bi jih pater Rupnik v letih 1992-1993 psihično in fizično zlorabil. Med preiskavo primera je bilo poudarjeno, da med vpletenimi niso bile mladoletne osebe, dikasterij za nauk vere pa je po preiskavi sklenil, da so obtožbe zoper patra Rupnika že zastarale, zato so primer oktobra lani zaprli.