Vatikan v bran nekdanjemu papežu: Opravičil se je žrtvam, boril proti pedofiliji

Ob tem je opozoril, da so pred tem žrtve pogosto obravnavali kot sovražnike cerkve in da je Benedikt s tem, ko je poslušal žrtve in jih prosil odpuščanja, pomagal spremeniti to miselnost. "V nasprotju z mnenjem mnogih samozvanih Ratzingerijancev, je bil Benedikt tisti, ki je sredi viharja škandalov na Irskem in v Nemčiji podpiral obraz spokorne Cerkve, ki prosi za odpuščanje ter čuti zgroženost, obžalovanje, bolečino, sočutje in bližino," je zapisal Tornielli. "Vsega tega ne moremo niti pozabiti niti izbrisati," je dejal.

Da poročilo iz Münchna ni sodna kazen in bo v boju proti problemu pomagalo le, če informacije ne bodo omejene na iskanje lažnih grešnih kozlov in povzetek sodb, je še opozoril ob tem. Trenutni münchenski nadškof, kardinal Reinhard Marx, bo imel v četrtek tiskovno konferenco, na kateri bodo razpravljali o ugotovitvah poročila.