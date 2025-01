Vatikan zaključil preiskavo nekdanjega jezuita Rupnika: kaj sledi?

Marko Rupnik, ki je tudi svetovno znan umetnik in izdelovalec mozaikov, je obtožen, da je v začetku 90. letih prejšnjega stoletja izvajal spolno in psihično nasilje nad najmanj dvajsetimi ženskami, zlasti v skupnosti v Ljubljani, v kateri je deloval in ki jo je Vatikan medtem odločil razpustiti.

Skupina redovnic skupnosti Loyola je Rupnika leta 2021 obtožila, da jih je v 90. letih prejšnjega stoletja spolno in psihično zlorabil, vendar je dikasterij za nauk vere v Vatikanu po preiskavi odločil, da so obtožbe zoper Rupnika zastarale.

Rupnika so leta 2023 izključili iz jezuitskega reda, nekaj mesecev zatem pa so ga kot duhovnika sprejeli v koprsko škofijo.

Papež Frančišek je oktobra dikasterij za nauk vere zaprosil, naj pregleda njegov primer, in se odločil, da odpravi zastaralni rok ter s tem omogoči preiskavo.

Primer Rupnika v Cerkvi odmeva tudi zato, ker so njegovi mozaiki v številnih cerkvah po svetu, med drugim v romarskih središčih Lurd in Fatima. Kardinal Fernandez je za Alfa y Omega povedal, da se dikasterij za nauk vere ukvarja tudi z resnejšimi primeri, ki pa so manj odmevni.