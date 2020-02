Ameriška škofa: papež ne bo odobril izjeme glede celibata za Amazonijo

Papež Frančišek bo svojo odločitev sporočil v sredo. Škofovsko sinodo o Amazoniji so lani jeseni pripravili tudi zaradi perečega vprašanja pomanjkanja duhovnikov. Papež je v delovnem dokumentu predlagal, da bi to težavo reševali s posvečenjem "preizkušenih" ovdovelih ali poročenih moških, ki so se izkazali s svojim življenjem in bi želeli postati duhovniki.

A njegov predlog je razdelil Cerkev. Med odločnimi nasprotniki posvečenja poročenih moških je tudi Frančiškov predhodnik, papež Benedikt XVI. V Katoliški cerkvi rimskega obreda je za zdaj mogoče zgolj posvečenje neporočenih moških, ki se zaobljubijo celibatu. Posvečevanje poročenih je mogoče v cerkvah vzhodnega obreda in ob posebnih zgodovinskih ali pastoralnih okoliščinah.

Burno razpravo je v cerkvenih vrstah povzročil tudi papežev predlog, po katerem bi ženskam v Amazoniji omogočili uradne (cerkvene) službe. V pripravljalnem dokumentu sicer ni bilo govora o možnosti, da bi ženske postale duhovnice.

Poznavalci Vatikana napovedujejo, da bo Frančišek kljub odločnemu nasprotovanju dela predstavnikov Cerkve v zaključnem dokumentu Draga Amazonija (Querida Amazonia) nekoliko razrahljal pravila glede celibata. A ameriška škofa, ki sta se v ponedeljek srečala s papežem, trdita, da vrhovni poglavar Cerkve ne bo odobril izjem za to regijo.