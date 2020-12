Slovenska delegacija v Vatikanu na avdienci pri papežu, Logar tudi na pogovorih

Nadškof Cvikl je ob tem poudaril, da ima smreka 30 metrov za 30 let ter da prihaja z ozemlja, prepojenega s krvjo mučencev po drugi svetovni vojni. "Drevo je raslo na tem ozemlju in nosi s sabo sporočilo upanja in miru. Kajti ti, ki so umirali, so umirali z vero. Umirali so z rokami, dvignjenimi k Bogu in so čutili Božjo bližino tudi v tako težkih trenutkih. Tako tudi to božično drevo želi sem prinesti to upanje, vero in ljubezen Boga, ki se vedno sklanja k nam,"je še poudaril nadškof Cvikl.

Zunanje ministrstvo je tvitnilo, da je Slovenija božično drevo za trg svetega Petra podarila ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti ter s tem izrazila zahvalo prizadevanjem Svetega sedeža med osamosvajanjem Slovenije.